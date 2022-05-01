1 мая 2022: какой сегодня день, что нельзя делать, именины и приметы

Что интересного произошло 1-го мая в истории? / Фото: unsplash.com

Сегодня, 1 Мая украинцы отмечают День труда, выбирая лучшие поздравления, картинки и открытки, которые стоит отправить родным и близким для поддержания боевого духа. Празднование является знаком памяти, когда 1 мая 1886 года рабочие в Чикаго вышли на протесты, требуя внедрения восьмичасового рабочего дня.

Рассказываем, какой народный и православный праздник празднуют украинцы 1 мая 2022 года, кто отмечает свои именины, а также какие международные, национальные и государственные праздники, важные события произошли в истории в этот день.

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Какой сегодня день, 1 мая

Международный день труда – празднуется в 143 странах мира.

– празднуется в 143 странах мира. Международный день подсолнуха.

День защиты носорога.

День глобальной любви .

. В США сегодня также отмечают День лояльности, День детского здравоохранения и День права.

сегодня также отмечают День лояльности, День детского здравоохранения и День права. На Гавайских островах — День Леи — праздник гавайских танцев.

— День Леи — праздник гавайских танцев. Во Франции празднуют День ландыша (Le jour du Muguet). Впервые его стали отмечать в 1561 году. Тогда король Карл IX по поводу начала весны подарил всем придворным дамам букеты модного в то время ландыша. Сегодня в этот день принято дарить друг другу букетики ландыша. Считается, что эти цветы приносят счастье.

Именинники 1 мая

День ангела сегодня отмечают: Антон, Василий, Виктор, Григорий, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил.

Интересные и важные события в Украине и мире 1 мая:

1776 — Адам Вайсгаупт основал в Баварии тайное общество иллюминатов.

1884 — в Чикаго начато строительство 10-этажного дома — первого небоскрёба.

1886 — забастовка в США, в результате которой погибли 3 и были казнены 4 рабочих. В память об этих событиях было принято отмечать 1 мая Международным днем труда.

1943 — немецкие нацисты совершают массовое убийство 9000 евреев из гетто в г. Броды во Львовской области.

1966 — студент Георгий Москаленко и рабочий Виктор Кукса ночью установили на крыше главного корпуса Киевского института народного хозяйства флаг Украины.

1967 — свадьба Элвиса и Присциллы Пресли.

1999 — на телеканале Nickelodeon вышла первая серия мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны".

2009 — В Швеции легализованы однополые браки.

Кто родился 1 мая

1982 — британский актёр Джейми Дорнан.

Вам интересно будет узнать, какие выходные и праздники в мае-2022 в Украине.