1 сентября: праздничные открытки, картинки пожелания и стихи

1 сентября: поздравления с Днем знаний / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 1 сентября, в Украине отмечается День знаний-2021, с которого и начинается новый учебный год. Мы поздравляем вас с праздником и желаем всем прекрасного настроения, крепкого здоровья, неизменной удачи и жажды знаний.

А еще мы подготовили яркие открытки с 1 сентября, тематические картинки про школу и детей, веселые стихи и добрые пожелания своими словами для учителей, школьников, родителей в День знаний.

Стихи и поздравления с 1 сентября

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Для родителей День знаний —

День надежд, воспоминаний,

День приятных ожиданий,

Очень важных пожеланий:



Чтобы дети успевали,

Ничего не пропускали.

В школу чтоб не вызывали,

Меньше на ремонт сдавали.



Мы желаем вам терпения,

Смелых планов воплощения,

Боевого настроения

И огромного везения!

1 сентября: поздравления с Днем знаний / Фото: Depositphotos

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Тетради, книжки и пеналы,

Банты, портфели, буквари,

Вы этот день так долго ждали,

Детишки в школу вновь пошли!



С днем знаний вас я поздравляю,

Терпенья, счастья и добра,

Чтоб детки хорошо учились,

Чтоб радовали вас всегда!

1 сентября: поздравления с Днем знаний / Фото: Depositphotos

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Побольше открытий,

Чудесных событий,

Терпенья, уменья,

Добра, настроенья.



Чтоб все получалось,

Мечты чтоб сбывались.

И без испытаний

Учиться. С Днем знаний!

1 сентября: поздравления с Днем знаний / Фото: Depositphotos

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Знаний много не бывает,

Пусть ваш ум их сохраняет.

Ведь без знаний, вот беда –

Ни туда и ни сюда.



Не ленитесь, познавайте,

Тайны мира открывайте.

И пусть каждый знаний грамм

В жизни помогает вам.

1 сентября: поздравления с Днем знаний / Фото: Depositphotos

Поздравления с 1 сентября в прозе

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Пусть этот знаменательный осенний день будет радостным, наполненным улыбками и цветами, поздравлениями и добрыми словами. С Днем знаний, с 1 сентября, с новым учебным годом! Пускай этот год принесет множество новых открытий. Пускай каждый день будет ярким, запоминающимся, плодотворным и наполнится только положительными результатами, новым опытом и отличным настроением.

1 сентября: поздравления с Днем знаний / Фото: Depositphotos

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С 1 сентября! Пусть этот учебный год будет намного ярче, круче и успешнее, чем предыдущие года, пусть впереди ждет много открытий, свершений и побед. Стремись, участвуй, достигай, учись, действуй, мечтай, трудись, старайся, верь и побеждай! Желаю только отличного настроения!

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