1 сентября: праздничные открытки, картинки пожелания и стихи

1 сентября: поздравления с Днем знаний / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня, 1 сентября, в Украине отмечается День знаний-2021, с которого и начинается новый учебный год. Мы поздравляем вас с праздником и желаем всем прекрасного настроения, крепкого здоровья, неизменной удачи и жажды знаний.
С 1 сентября: лучшие поздравления, картинки и стихи
А еще мы подготовили яркие открытки с 1 сентября, тематические картинки про школу и детей, веселые стихи и добрые пожелания своими словами для учителей, школьников, родителей в День знаний.
Стихи и поздравления с 1 сентября
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Для родителей День знаний —
День надежд, воспоминаний,
День приятных ожиданий,
Очень важных пожеланий:
Чтобы дети успевали,
Ничего не пропускали.
В школу чтоб не вызывали,
Меньше на ремонт сдавали.
Мы желаем вам терпения,
Смелых планов воплощения,
Боевого настроения
И огромного везения!
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Тетради, книжки и пеналы,
Банты, портфели, буквари,
Вы этот день так долго ждали,
Детишки в школу вновь пошли!
С днем знаний вас я поздравляю,
Терпенья, счастья и добра,
Чтоб детки хорошо учились,
Чтоб радовали вас всегда!
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Побольше открытий,
Чудесных событий,
Терпенья, уменья,
Добра, настроенья.
Чтоб все получалось,
Мечты чтоб сбывались.
И без испытаний
Учиться. С Днем знаний!
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Знаний много не бывает,
Пусть ваш ум их сохраняет.
Ведь без знаний, вот беда –
Ни туда и ни сюда.
Не ленитесь, познавайте,
Тайны мира открывайте.
И пусть каждый знаний грамм
В жизни помогает вам.
Поздравления с 1 сентября в прозе
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Пусть этот знаменательный осенний день будет радостным, наполненным улыбками и цветами, поздравлениями и добрыми словами. С Днем знаний, с 1 сентября, с новым учебным годом! Пускай этот год принесет множество новых открытий. Пускай каждый день будет ярким, запоминающимся, плодотворным и наполнится только положительными результатами, новым опытом и отличным настроением.
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С 1 сентября! Пусть этот учебный год будет намного ярче, круче и успешнее, чем предыдущие года, пусть впереди ждет много открытий, свершений и побед. Стремись, участвуй, достигай, учись, действуй, мечтай, трудись, старайся, верь и побеждай! Желаю только отличного настроения!
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