10 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

10 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 10 февраля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 2 февраля

Всемирный день зернобобовых – молодой праздник, который отмечается под эгидой ООН с 2019 года в знак признания важности бобовых (фасоли, чечевицы, гороха, нута и т.д.) как глобального продукта питания.

Именинники 10 февраля

День ангела сегодня отмечают: Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Леонтий, Ольга, Федор, Феодосий.

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Какой сегодня церковный праздник

10 февраля в православной церкви чтится память преподобного Ефрема Сирина, преподобного Феодосия Тотемского, преподобного Ефрема Новоторжского, преподобного Ефрема Киево-Печерского, епископа Переяславского, преподобного Палладия, отшельника, преподобного Исаака Сирина, епископа Ниневийского. Празднование Суморинской-Тотемской иконы Божией Матери.

Народный праздник

В народе 10 февраля отмечался день Ефрема, которого еще называли ветродуем, запечником, сверчковым заступником. С этим днем было связано много интересных традиций. В этот день полезно делать уборку. А чтобы уберечь дом от нечистой силы и от плохих людей, пол нужно было подмести веником, связанным из полыни. Живущих в доме насекомых нельзя убивать на Ефрема, особый запрет касался сверчков. Чтобы задобрить домового, на ночь для него на кухне оставляли кашу. Кошку часто называли хозяйкой дома: считали, что она может поладить с домовым, а потому ее также нельзя обижать.

Приметы на 10 февраля

если на Ефрема не угостить домового, в доме будут неприятности;

если в день Ефрема обидеть кошку или убить домашнее насекомое – домовой разозлится;

ветер на Ефрема – не к добру;

ветреный день на Ефрема – значит, лето будет сырое;

если на Ефрема смотреться в зеркало – молодость дольше сохранится.

Интересные и важные события в Украине и мире 10 февраля

1810 – состоялось торжественное открытие Одесской оперы.

1906 – спущен на воду английский броненосец "Дредноут", ставший лучшим кораблем своего времени.

1942 – первый в истории "Золотой диск" компании звукозаписи RCA Victor был вручен Гленну Миллеру с записью "Чаттануги чу-чу".

1947 – в Париже подписаны мирные договоры между государствами-победителями во Второй мировой войне и бывшими союзниками Германии – Италией, Румынией, Венгрией, Болгарией и Финляндией.

2009 – на орбите Земли произошло первое за всю историю космонавтики столкновение искусственных спутников.

Кто родился 10 февраля

1890 – Борис Пастернак, русский советский писатель, поэт, переводчик.

1907 – Василий Ремесло, украинский советский селекционер, автор распространенных сортов зерновых культур.

1915 – Владимир Зельдин, советский и российский актер театра и кино.

1929 – Джерри Голдсмит, американский композитор, дирижер, классик киномузыки.

1938 – Георгий Вайнер, советский и российский писатель детективного жанра, сценарист, брат Аркадия Вайнера.

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2022 года: благоприятные и опасные дни.