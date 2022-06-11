11 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

11 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой народный и православный праздник у украинцев 11 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 11 июня
- Международный день розового вина (International Rose Wine Day) – свой праздник отмечают ценители этого алкогольного напитка в Европе и мире.
- День работников мебельной промышленности Украины – неофициальный профессиональный праздник мебельщиков, который проводится во вторую субботу июня.
Именинники 11 июня
День ангела сегодня отмечают: Александра, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот.
Какой сегодня церковный праздник
11 июня в православной церкви проводится Троицкая поминальная суббота и совершается память всех от века усопших православных христиан – отцов, матерей, братьев и сестер наших. Память I Вселенского собора. Чтится память мученицы Феодосии, девы Тирской, святителя Луки исповедника. Иконы Божией Матери, называемые "Споручница грешных" и "Недремлющее Око".
Народный праздник
В народе 11 июня почиталась Феодосья Колосятница. Обычно к этому дню начинала колоситься рожь, а еще в лесу появлялись первые белые грибы.
Приметы на 11 июня
- если на Феодосию стоит сухой туман – будет низкий урожай хлеба;
- заколосилась рожь – будет много грибов;
- по жаркой погоде грибов не найти;
- когда колосится рожь, пора сеять гречиху.
Интересные и важные события в Украине и мире 11 июня
- 1742 – день рождения кухонной плиты.
- 1888 – в Киеве открыт памятник Богдану Хмельницкому.
- 1965 – The Beatles получили орден Британской империи.
- 1990 – в Украине было установлено время второго часового пояса.
Кто родился 11 июня
- 1864 – Рихард Штраус, немецкий композитор и дирижер.
- 1910 – Жак-Ив Кусто, французский океанограф, естествоиспытатель и путешественник.
- 1970 – Александр Литвинов (Веня Д’ркин), украинский рок-бард.
Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.