11 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

11 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 11 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 11 июня

Международный день розового вина (International Rose Wine Day) – свой праздник отмечают ценители этого алкогольного напитка в Европе и мире.

– свой праздник отмечают ценители этого алкогольного напитка в Европе и мире. День работников мебельной промышленности Украины – неофициальный профессиональный праздник мебельщиков, который проводится во вторую субботу июня.

Именинники 11 июня

День ангела сегодня отмечают: Александра, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот.

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Какой сегодня церковный праздник

Споручница грешных / Фото: Pinterest

11 июня в православной церкви проводится Троицкая поминальная суббота и совершается память всех от века усопших православных христиан – отцов, матерей, братьев и сестер наших. Память I Вселенского собора. Чтится память мученицы Феодосии, девы Тирской, святителя Луки исповедника. Иконы Божией Матери, называемые "Споручница грешных" и "Недремлющее Око".

Народный праздник

В народе 11 июня почиталась Феодосья Колосятница. Обычно к этому дню начинала колоситься рожь, а еще в лесу появлялись первые белые грибы.

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Приметы на 11 июня

если на Феодосию стоит сухой туман – будет низкий урожай хлеба;

заколосилась рожь – будет много грибов;

по жаркой погоде грибов не найти;

когда колосится рожь, пора сеять гречиху.

Интересные и важные события в Украине и мире 11 июня

1742 – день рождения кухонной плиты.

1888 – в Киеве открыт памятник Богдану Хмельницкому.

1965 – The Beatles получили орден Британской империи.

1990 – в Украине было установлено время второго часового пояса.

Кто родился 11 июня

1864 – Рихард Штраус, немецкий композитор и дирижер.

1910 – Жак-Ив Кусто, французский океанограф, естествоиспытатель и путешественник.

1970 – Александр Литвинов (Веня Д’ркин), украинский рок-бард.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.