11 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

11 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой народный и православный праздник у украинцев 11 марта 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 11 марта
- Международный день сантехника – профессиональный праздник работников, монтажников, сантехников, проектировщиков систем водоснабжения, отопления и канализации, проводится под эгидой Всемирного совета по сантехнике.
- Европейский день памяти жертв терроризма – был установлен в память о терактах, прошедших в Мадриде в 2004 году.
- Всемирная неделя борьбы с глаукомой – проводится в 2022 году в период с 11 по 17 марта с целью привлечь внимание к вопросам лечения и профилактики этого заболевания глаз.
Именинники 11 марта
День ангела сегодня отмечают: Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий, Севастьян, Сергей.
Какой сегодня церковный праздник
11 марта в православной церкви чтится память святителя Порфирия, архиепископа Газского.
Народный праздник
В народе 11 марта почитался Порфирий Поздний. Несмотря на начало календарной весны, люди еще не спешили начинать полевые работы. Оставалась большая вероятность возврата заморозков, а потому все посевы могли погибнуть.
Приметы на 11 марта
- на Порфирия весна обманчива;
- утренний туман – к ненастью;
- если перелетные птицы уже вернулись домой – к хорошему урожаю хлеба;
- птицы вьют гнезда на солнечной стороне домов и деревьев – лето будет холодным.
Интересные и важные события в Украине и мире 11 марта
- 105 – китаец Цай Лунь впервые получил бумагу из волокон бамбука.
- 1851 – в Венеции состоялась премьера оперы Джузеппе Верди "Риголетто".
- 1967 – вышел первый сингл группы Pink Floyd.
- 2020 – ВОЗ объявила о пандемии COVID-19.
Кто родился 11 марта
- 1822 – Жозеф Луи Франсуа Бертран, французский математик.
- 1887 – Рауль Уолш, американский кинорежиссер, актер, сценарист, соучредитель Американской киноакадемии.
- 1907 – Джесси Мэтьюз, английская танцовщица, певица и актриса.
- 1933 – Сандра Мило, итальянская актриса и телеведущая.
- 1971 – Джонни Ноксвилл, американский актер.
Ранее мы публиковали лунный календарь на март 2022 года: благоприятные и опасные дни.