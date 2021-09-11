11 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

11 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 11 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 11 сентября

День украинского кино – ежегодно празднуется во вторую субботу сентября и в 2021 году отмечает свой 25-летний юбилей.

– ежегодно празднуется во вторую субботу сентября и в 2021 году отмечает свой 25-летний юбилей. День физкультуры и спорта Украины – еще один национальный профессиональный праздник, который приходится на вторую субботу сентября, начиная с 1994 года.

– еще один национальный профессиональный праздник, который приходится на вторую субботу сентября, начиная с 1994 года. День патриота – чтится в Америке в память о погибших после терактов в 2001 году в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Именинники 11 сентября

День ангела сегодня отмечает Иван.

Какой сегодня церковный праздник

11 сентября в православной церкви отмечается великий праздник – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Народный праздник

В народе 11 сентября отмечался Иван Постный. В этот день крестьяне старались соблюдать множество традиций и запретов, чтобы не накликать на себя беду. День был постным. Кроме того, нельзя было есть ничего круглого и красного по цвету, а также резать круглые продукты. Под запретом был борщ.

Реклама

Усекновение главы Иоанна Предтечи: приметы 11 сентября

Иван Постный пришел – лето красное увел;

с Ивана начинается бабье лето;

если журавли уже улетели 11 сентября – зима будет поздней;

много грачей летает – день будет солнечным;

гром гремит – к теплой осени;

после Ивана Постного собирай коренья рослые.

Интересные и важные события в Украине и мире 11 сентября

1888 – на промышленной выставке в Торонто впервые была осуществлена запись человеческого голоса.

1943 – создан государственный украинский хор им. Г. Веревки.

1993 – в Киеве на Михайловской площади открыт памятный знак жертвам Голодомора.

2001 – 20-я годовщина теракта с большим количеством жертв, устроенного Аль-Каидой в Америке, где два самолета взорвали башни-близнецы Всемирного торгового центра.

Кто родился 11 сентября

1862 – О. Генри, американский писатель.

1864 – Павел Грабовский, украинский поэт.

1885 – Дэвид Герберт Лоуренс, английский писатель.

1955 – Пупо, итальянский поп-певец.

1978 – Ингрид, итальянская певица.

Смотрите видео об Украине, которая удивляет:

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь в сентябре 2021 года.