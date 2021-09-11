11 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

11 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой народный и православный праздник у украинцев 11 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Усекновения главы Иоанна Предтечи: тематические картинки, поздравительные открытки, добрые стихи и пожелания
Какой сегодня праздник, 11 сентября
- День украинского кино – ежегодно празднуется во вторую субботу сентября и в 2021 году отмечает свой 25-летний юбилей.
- День физкультуры и спорта Украины – еще один национальный профессиональный праздник, который приходится на вторую субботу сентября, начиная с 1994 года.
- День патриота – чтится в Америке в память о погибших после терактов в 2001 году в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Именинники 11 сентября
День ангела сегодня отмечает Иван.
Какой сегодня церковный праздник
11 сентября в православной церкви отмечается великий праздник – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Народный праздник
В народе 11 сентября отмечался Иван Постный. В этот день крестьяне старались соблюдать множество традиций и запретов, чтобы не накликать на себя беду. День был постным. Кроме того, нельзя было есть ничего круглого и красного по цвету, а также резать круглые продукты. Под запретом был борщ.
Усекновение главы Иоанна Предтечи: приметы 11 сентября
- Иван Постный пришел – лето красное увел;
- с Ивана начинается бабье лето;
- если журавли уже улетели 11 сентября – зима будет поздней;
- много грачей летает – день будет солнечным;
- гром гремит – к теплой осени;
- после Ивана Постного собирай коренья рослые.
Интересные и важные события в Украине и мире 11 сентября
- 1888 – на промышленной выставке в Торонто впервые была осуществлена запись человеческого голоса.
- 1943 – создан государственный украинский хор им. Г. Веревки.
- 1993 – в Киеве на Михайловской площади открыт памятный знак жертвам Голодомора.
- 2001 – 20-я годовщина теракта с большим количеством жертв, устроенного Аль-Каидой в Америке, где два самолета взорвали башни-близнецы Всемирного торгового центра.
Кто родился 11 сентября
- 1862 – О. Генри, американский писатель.
- 1864 – Павел Грабовский, украинский поэт.
- 1885 – Дэвид Герберт Лоуренс, английский писатель.
- 1955 – Пупо, итальянский поп-певец.
- 1978 – Ингрид, итальянская певица.
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