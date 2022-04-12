12 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

12 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 12 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 12 апреля

Всемирный день авиации и космонавтики , а также Международный день полета человека в космос – оба праздника приурочены к важнейшему событию 12 апреля 1961 года, когда советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в мире полет в космос.

День работников ракетно-космической отрасли Украины – национальный профессиональный праздник всех служащих и работников, причастных к данной отрасли, который отмечается на официальном уровне, начиная с 1997 года.

Именинники 12 апреля

День ангела сегодня отмечают: Захар, Иван.

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Какой сегодня церковный праздник

12 апреля в православной церкви чтится память преподобного Иоанна Лествичника, пророка Иоада, апостолов Сосфена, Аполлоса, Кифи, Кесаря ​​и Епафродита, святой Евулы, матери великомученика Пантелеймона, преподобного Иоанна, безмолвника, преподобного Зосимы, епископа Сиракузского, святителя Софрония.

Народный праздник

В народе 12 апреля почитался Иван Лествичник. В этот день было принято выпекать обрядовое печенье в форме лесенок с 12 ступеньками для будущего восхождения на небо. Считалось, что оно принесет здоровье всем членам семьи. Выпечку несли в церковь и освящали.

Приметы на 12 апреля

на Лествичника гадали по печенью: какая ступенька больше всего обгорела, тот месяц будет самым неудачным;

в этот день без особой надобности лучше не выходить на улицу;

если гуси летят низко – в ближайшие месяцы будет мало дождей;

зацвели одуванчики – лето будет коротким, а осень – ранней и холодной.

Интересные и важные события в Украине и мире 12 апреля

1954 – на студии Decca Records была записана песня Билла Хейли Rock Around the Clock, давшая начало массовой популярности рок-н-ролла.

1961 – Юрий Гагарин на советском космическом корабле "Восток" осуществил первый в мире полет человека в космос.

1970 – оркестр народных инструментов Украины дал свой первый концерт на сцене Национальной оперы Украины.

1981 – в космос стартовал первый пилотируемый космический корабль многоразового использования Колумбия по программе Спейс Шаттл.

Кто родился 12 апреля

1839 – Николай Пржевальский, путешественник, ученый, историк, археолог.

1883 – Имоджен Каннингем, выдающаяся американская женщина-фотограф.

1933 – Монсеррат Кабалье, испанская каталонская оперная певица (сопрано).

1937 – Станислав Конюхов, Генеральный конструктор ГКБ "Южное", академик НАН Украины.

1973 – Кристина Мур, американская актриса театра, кино и телевидения.

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