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13 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

13 июля, 07:25

Ольга Козачок

Международный день головоломки, Собор славных и всехвальныx 12 апостолов – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 13 июля.

13 июля: какой сегодня праздник / Фото: Pexels

Какой сегодня праздник, 13 июля? Международный день головоломки. Собор славных и всехвальныx 12 апостолов – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Андрей, Григорий, Дина, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Филипп, Фома, Яков.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 13 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 июля.

Какой сегодня праздник

13 июля в православной церкви отмечается собор славных и всехвальных 12 апостолов: Петра, Андрея, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковлева или Фаддея, Симона Зилота и Матфея. Прославление святителя Софрония, епископа Иркутского. Празднование Волынской, Баликинской и Горбаневской икон Божией Матери.

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В народе 13 июля почитались Двенадцать апостолов. В разгар лета крестьяне занимались подготовкой к покосу, а у хозяек в этот период были в почете блюда из яиц.

Приметы на 13 июля

Интересные и важные события в Украине и мире 13 июля

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