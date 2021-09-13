13 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

13 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 13 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 13 сентября

День программиста – в 256-й день года отмечается неофициальный профессиональный праздник компьютерщиков Украины и мира. Выбор даты объясняется тем, что число 256 соответствует количеству чисел, которые можно представить с помощью одного байта.

Именинники 13 сентября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Куприян, Мирон, Михаил.

Какой сегодня церковный праздник

13 сентября в православной церкви отмечается Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. Чтится память священномученика Киприана, епископа Карфагенского, святителя Геннадия, патриарха Константинопольского.

Народный праздник

В народе 13 сентября почитался Куприянов день. В этот период крестьяне традиционно копали корнеплоды. А еще с этого дня начинали заготавливать клюкву, которую называли журавлиной ягодой. Ни в коем случае нельзя было собирать недозрелую клюкву – считалось, что она отнимет силы и приведет к бесплодию.

Реклама

Приметы на 10 сентября

до Куприянова дня нельзя собирать клюкву на болотах, а то нечистая сила достанет;

на Куприяна улетают журавли;

если журавли курлычут – к скорому дождю;

цветущие одуванчики – к теплой осени.

Интересные и важные события в Украине и мире 13 сентября

1902 – в Англии впервые были использованы отпечатки пальцев для доказательства вины.

1929 – английский ученый Александр Флеминг впервые представил антибиотик пенициллин.

1960 – день рождения науки бионики.

1989 – в Украине выявлены первые больные СПИДом: ими оказались две женщины из Киева.

Кто родился 13 сентября

1660 – предположительно в этот день родился Даниель Дефо, английский писатель, автор "Робинзона Крузо".

1874 – Арнольд Шенберг, австрийский композитор-модернист.

1886 – Роберт Робинсон, английский химик-органик, лауреат Нобелевской премии.

1922 – Има Сумак, перуанская певица с голосом диапазоном в пять октав.

Смотрите видео об Украине, которая удивляет:

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь в сентябре 2021 года.