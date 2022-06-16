16 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

16 июня: какой сегодня праздник / Фото: Pixabay
Какой народный и православный праздник у украинцев 16 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 16 июня
- Международный день семейных денежных переводов (International Day of Family Remittances) – был организован под эгидой ООН и посвящен проблемам заработков мигрантов.
- Всемирный день морских черепах ( World sea turtle day) – проводится под эгидой Всемирного фонда дикой природы WWF и приурочен ко дню рождения американского эколога, специалиста по морским черепахам Арчи Карра.
- Международный день африканского ребенка или День защиты детей Африки (International Day of the African Child) – проводится с 1991 года с целью привлечь внимание общества к проблемам африканских детей.
Именинники 16 июня
День ангела сегодня отмечают: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лаврентий, Лазарь, Михаил, Павел, Полина, Семен, Софья, Ульяна, Юлиан.
Какой сегодня церковный праздник
У западных христиан 16 июня 2022 года отмечается праздник Тела и Крови Христовых. Ежегодно он приходится на четверг после Троицы и является торжественным празднованием священной евхаристии.
16 июня в православной церкви чтится память мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и Павлы девы, священномученика Лукиана епископа, Максиана пресвитера, Юлиана диакона, Маркелиана и Сатурнина в Бельгии, преподобного Додо Давидо-Гареджийского.
Народный праздник
В народе 16 июня почитался Лукьян Ветряк. Как понятно из названия, этот день был посвящен ветру, люди наблюдали за его силой и направлением, чтобы судить о погоде.
Приметы на 16 июня
- ветер с юга – к росту яровых хлебов,
- северо-западный ветер – к сырой погоде,
- ветер с востока – к болезням,
- северо-восточный ветер – к затяжным дождям,
- северный ветер – к ясному дню.
Интересные и важные события в Украине и мире 16 июня
- 1903 – день рождения торговой марки "Пепси-Кола".
- 1963 – первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова полетела в космос.
- 1934 – в Харькове состоялся первый съезд и был создан Союз писателей Украины.
Кто родился 16 июня
- 1313 – Джованни Бокаччо, итальянский писатель и поэт, автор новелл "Декамерон".
- 1866 – Владимир Ротмистров, украинский агроном, один из основателей сельскохозяйственного опытного дела.
- 1937 – Эрик Сигал, американский писатель, сценарист, драматург.
- 1950 – Митхун Чакраборти, индийский киноактер.
Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.