16 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

16 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 16 марта 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 16 марта

Пурим – еврейский праздник, установленный в память о спасении евреев, живших на территории Древней Персии, от истребления Аманом-амаликитянином. Празднуется в 14-й день адара и в 2022 году выпадает на период с вечера 16 марта до вечера 17 марта.

Именинники 16 марта

День ангела сегодня отмечают: Марфа, Михаил, Севастьян.

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Какой сегодня церковный праздник

16 марта в православной церкви почитается память Мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, преподобной Пиамы, девы, святых Зинона и Зоила.

Народный праздник

В народе 16 марта отмечался Евтропиев день. По наблюдениям людей, в этот день медведь просыпался от зимней спячки и вылезал из берлоги. На Евтропия солнце растапливает снег. А чтобы процесс пошел быстрее, крестьяне крест-накрест обходили свои поля и просили у солнца тепла и влаги для земли.

Приметы на 16 марта

нельзя выносить сор на улицу после захода солнца;

после заката солнца нельзя давать в долг хлеб и деньги;

если к этому времени прилетели птицы – быть теплу.

Интересные и важные события в Украине и мире 16 марта

1831 – в Париже вышел роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери".

1917 – в ходе Февральской революции князь Михаил Александрович отрекся в пользу Временного правительства.

2006 – Генассамблея ООН проголосовала за создание Совета по правам человека.

2014 – состоялся незаконный референдум в Крыму.

Кто родился 16 марта

1787 – Георг Симон Ом, немецкий физик, открывший закон, названный его именем; также в его честь названа единица электрического сопротивления.

1846 – Адриан Прахов, украинский археолог, историк искусств.

1935 – Сергей Юрский, советский и российский актер театра и кино.

1936 – Реймонд Ваган Дамадьян, американский изобретатель магнитно-резонансной томографии.

1941 – Бернардо Бертолуччи, итальянский кинорежиссер, драматург, поэт.

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