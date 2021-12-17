17 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

17 декабря: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 17 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 17 декабря

День работников Государственной исполнительной службы Украины – профессиональный праздник работников исполнительной службы Министерства юстиции Украины был установлен в 2009 году.

Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости (International Day to End Violence Against Sex Workers) – проводится, начиная с 2003 года по инициативе международной организации Sex Workers’ Rights Advocacy Network с целью обратить внимание общества на проблемы, связанные с жестокостью и насилием, которым подвергаются работники сферы сексуальных услуг;

Именинники 17 декабря

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Ульяна.

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Какой сегодня церковный праздник

17 декабря в православной церкви чтится память великомученицы Варвары и мученицы Иулиании, преподобного Иоанна Дамаскина, преподобного Иоанна, епископа Поливотского.

Народный праздник

В народе 17 декабря отмечался Варварин день, который издавна называли бабьим праздником, а саму Варвару считали женской заступницей, особенно беременных и рожениц. Женщины в своих молитвах просили Варвару о здоровье для себя и детей, о счастливом замужестве и счастье, о легких родах, а также о том, чтобы избежать внезапной смерти без покаяния. Обычно к этому дню уже устанавливались сильные морозы, а ледовые дороги становились прочнее.

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Приметы на 17 декабря

морозы на Варюху – береги нос да ухо;

если на Варвару небо звездное – это к холодам, а тусклое – к теплу;

Варвара ночи украла, дня притачала;

на Варвару нельзя выходить из дому без надобности;

на Варвару нельзя стирать, белить и заниматься грязной домашней работой;

как на Варвару украдешь и не попадешься – весь год будешь воровать и не попадаться.

Интересные и важные события в Украине и мире 17 декабря

1897 – на Харьковском паровозостроительном заводе построен первый украинский паровоз.

1926 – прошла первая всесоюзная перепись населения.

1942 – в ходе Второй мировой войны фашисты уничтожили гетто в Барановичах.

1962 – первое выступление Beatles на телевидении с песней Love Me Do.

1986 – в Кембриджском госпитале впервые проведена одновременная пересадка сердца, печени и легких.

Кто родился 17 декабря

1866 – Евгений Буковецкий, украинский живописец.

1928 – Леонид Броневой, советский актер театра и кино.

1949 – Пол Роджерс, британский певец, музыкант, автор песен.

1975 – Милла Йовович, американская актриса.

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