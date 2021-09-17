17 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

17 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 17 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 17 сентября

Всемирный день безопасности пациентов (International Patient Safety Day) организован в 2019 году на Всемирной ассамблее здравоохранения для обеспечения безопасности пациентов во время оказании им медицинской помощи.

День спасателя Украины – профессиональный праздник сотрудников Госслужбы чрезвычайных ситуаций был установлен в 2008 году и приурочен ко дню празднования иконы "Неопалимая Купина".

День Конституции и гражданства в США (Constitution Day and Citizenship Day) отмечают в Америке ежегодно, начиная с 2001 года, в память о принятии в 1787 году первой в западном мире Конституции.

День героев отмечается в Анголе в день рождения основателя страны Антонио Нето.

Именинники 17 сентября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Юлиан.

Какой сегодня церковный праздник

17 сентября в православной церкви чтится память священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков: Урвана, Прилидиана, Еполония и матери их Христодулы пророка Боговидца Моисея, мученицы Ермионии, дочери апостола Филиппа, диакона, мученика Вавилы Никомидийского и с ним 84 отроков, мучеников Феодора, Миана, Юлиана и Киона. Обретение мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского. Иконы Божией Матери, именуемой "Неопалимая купина".

Народный праздник

В народе 17 сентября почитали день Вавилы и чествовали икону "Неопалимая Купина". Этот образ Богородицы считался оберегом от пожаров и молний. Святой чудотворной иконе молились о защите дома и хозяйства от огня. А чтобы не случился пожар, обходили вокруг дома с иконой Богородицы "Неопалимая Купина". На рассвете в этот день ходили слушать голоса улетающих птиц и наблюдали за поведением животных.

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Приметы на 17 сентября:

если по полу бегут мыши или над селом летит кукушка – это знак пожара;

также в этот день нельзя неуважительно относиться к огню;

если день дождливый – осень будет сухой.

Интересные и важные события в Украине и мире 17 сентября

1787 – в Филадельфии принята Конституция США.

1922 – впервые в мире в Берлине прошел публичный показ звукового фильма.

1957 – в Мексике состоялась свадьба Софи Лорен и Карло Понти.

1991 – создан Кабинет министров Украины.

Кто родился 17 сентября

1832 – Сергей Боткин, врач, общественный деятель, классик русской медицины.

1854 – Дэвид Бьюик, американский инженер, промышленник.

1857 – Константин Циолковский, российский и советский ученый, пионер космонавтики.

1864 – Михаил Коцюбинский, украинский писатель, общественный деятель.

1935 – Кен Кизи, американский писатель, автор романа "Пролетая над гнездом кукушки".

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