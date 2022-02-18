18 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

18 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 18 февраля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 18 февраля

День батарейки (Battery Day) – международный праздник, который приурочен ко дню рождения итальянского ученого Алессандро Вольта, изобретателя первого в мире гальванического элемента (Вольтов столб), ставшего прообразом современных батарей.

Именинники 18 февраля

День ангела сегодня отмечают: Агафья, Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил, Феодосий.

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Какой сегодня церковный праздник

18 февраля в православной церкви чтится память мученицы Агафьи, святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, мученицы Федулы и мучеников Элладия, Макария и Евагрия. Празднование Елецкой-Черниговской, Сицилийской или Дивногорской и называемой "Взыскание погибших" икон Божией Матери.

Народный праздник

В народе 18 февраля отмечался Агафьев день. Святую Агафью называли покровительницей домашнего скота, отсюда другое название дня – Коровница. В этот день особое внимание уделяли коровам: их холили, угощали, наводили порядок в хлеву, а на рога вешали куски хлеба, чтобы уберечь их от падежа. Еще святая Агафья считалась защитницей от пожара. Освященные в этот день хлеб и соль хранили в доме как оберег, а если случался пожар – бросали в огонь, чтобы спастись. Также на Агафью поминали умерших предков.

Приметы на 18 февраля

в этот день ни в коем случае нельзя обижать коров;

корову бить – молока не пить;

корова в тепле – молоко на столе;

если на Агафью тепло – морозов уже не будет;

мороз в этот день приведет жаркое и засушливое лето.

Интересные и важные события в Украине и мире 18 февраля

1911 – в Индии впервые в мире произведена доставка почты самолетом.

1930 – американец Клайд Томбо открыл девятую планету Солнечной системы Плутон.

1979 – в пустыне Сахара выпал снег.

2014 – в Киеве на Майдане началось противостояние, в результате которого в течение 3-х дней погибли более 80 человек.

Кто родился 18 февраля

1745 – Алессандро Вольта, итальянский физик, химик, основоположник учения об электричестве, в честь которого названа единица измерения электрического напряжения – вольт.

1898 – Энцо Феррари, итальянский автопроизводитель, основатель компании Ferrari.

1921 – Василий Одрехивский, украинский скульптор.

1933 – Йоко Оно, японская и американская художница, певица, музыкант, вдова Джона Леннона.

1954 – Джон Траволта, американский киноактер, танцор, певец.

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2022 года: благоприятные и опасные дни.