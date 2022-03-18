18 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

18 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой народный и православный праздник у украинцев 18 марта 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 18 марта
- Международный день сна (World Sleep Day) – проводится с 2008 года по инициативе Международной ассоциации медицины сна в пятницу перед днем весеннего равноденствия, чтобы донести до общества важность сна и его влияние на здоровье людей.
- Всемирный день переработки – ежегодно отмечается с 2018 года под эгидой фонда Global Recycling Foundation.
Именинники 18 марта
День ангела сегодня отмечают: Адриан, Георгий, Давид, Иван, Ираида, Кирилл, Константин, Марк, Николай, Федор.
Какой сегодня церковный праздник
18 марта в православной церкви чтится память мученика Конона Исаврийского, мученика Онисия, мученика Конона, градаря, мученицы Ираиды, мученика Евлогия, что в Палестине, мученика Евлампия, преподобного Марка, преподобного Исихия.
Народный праздник
В народе 18 марта отмечался день Конона, который любил заниматься возделыванием огородов, за что его прозвали Огородником. В этот день крестьяне обычно замачивали семена овощей для последующей высадки. Также с этого времени начинали работать на огороде, копать, удобрять грядки навозом. Чтобы уберечь огород от трех бед – мошек, червей и засухи, крестьяне выкапывали в земле три ямки, а затем зарывали их со словами: "Одна лунка для суши, другая – для мошки, третья – для червей".
Приметы на 18 марта
- солнечная погода на Конона – летом не будет града;
- после дня Конона будет еще 40 утренних морозов;
- если начать работы на Конона, то овощи хорошо будут родить;
- нельзя лениться в день Конона, нужно возделывать огород при любой погоде.
Интересные и важные события в Украине и мире 18 марта
- 1831 — Верховный суд США постановил, что индейские племена не имеют права обращаться в федеральные суды.
- 1848 – Венгерский сейм принял решение о ликвидации крепостного права в Закарпатской Украине.
- 1898 – немецкий инженер Рудольф Дизель создал двигатель внутреннего сгорания.
- 1917 – в Киеве открылась первая украинская гимназия.
- 1921 – подписан Рижский мирный договор, завершивший советско-польскую войну 1919-1921 гг., по которому к Польше отошли Западная Украина и Западная Белоруссия.
- 1965 – советский космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории выход в открытый космос.
- 2004 – рекордно близко от Земли (43 тыс. км) пролетел астероид.
Кто родился 18 марта
- 1858 – Рудольф Дизель, немецкий инженер, создатель двигателя внутреннего сгорания.
- 1929 – Федор Муравченко, украинский авиатор, генеральный конструктор Запорожского МКБ "Прогресс".
- 1959 – Люк Бессон, французский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Основатель EuropaCorp.
- 1963 – Ванесса Уильямс, американская певица, актриса и модель.
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