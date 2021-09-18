18 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

18 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 18 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 18 сентября

Всемирный день мониторинга качества воды (World Water Monitoring Day) – экологический праздник организован по инициативе американского Фонда чистой воды и ежегодно проводится с целью повышения осведомленности общества о проблемах водных ресурсов планеты и защиты от загрязнения.

Всемирный день донора костного мозга (World Marrow Donor Day) – отмечают с 2015 года каждую третью субботу сентября более чем в 50 странах мира.

День фармацевтического работника – Украина празднует в третью субботу сентября, начиная с 1999 года.

День изобретателя и рационализатора Украины – также отмечается в стране в третью сентябрьскую субботу с 1994 года.

Именинники 18 сентября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Федор.

Какой сегодня церковный праздник

18 сентября в православной церкви чтится память пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей святого Иоанна Предтечи, преподобномученика Афанасия Брестского, мучеников Фифаила и сестры его Фивеи, мученика Сарвила, мученицы Раисы (Ираиды), мучеников Ювентина и Максима, воинов, мучеников Урвана, Феодора и Медимна и с ними 77 мужей от церковного чина, в Никомидии пострадавших, мученика Авдия (Авида) в Персии. Убиение благоверного князя Глеба, в крещении Давида.

Народный праздник

В народе 18 сентября почитали Захария и Елизавету. В этот день обязательно старались убраться в доме, а затем растопить баню, чтобы попариться, изгнать из тела хворь и оздоровиться. А вот стирать, наоборот, было нежелательно. Еще на Елизавету считались правдивыми гадания, потому что святая в свое время предсказала Деве Марии рождение Иисуса.

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Приметы на 18 сентября

тому, кто родился в этот день, приписывали особую силу и способности;

желтые листья на рябине – значит, осень будет ранней, а зима холодной;

много ягод на рябине – к дождливой осени.

Интересные и важные события в Украине и мире 18 сентября

1698 – в Бастилию прибыл узник, известный как "Железная маска".

1893 – завершено строительство Великой Северной железной дороги между Миссисипи и Тихим океаном.

1918 – основан Одесский национальный политехнический университет.

1922 – в Праге организован союз украинских студентов-эмигрантов.

2000 – Мадонна выпустила альбом Music.

Кто родился 18 сентября

1755 – Иван Рижский, русский писатель, филолог, первый ректор Харьковского университета.

1819 – Жан Бернар Леон Фуко, французский физик, вычисливший скорость света, создатель гироскопа и маятника Фуко.

1961 – Бернард Вербер, французский писатель, философ.

1973 – Джеймс Марсден, американский актер.

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