19 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

19 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 19 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 19 сентября

День работника леса – свой профессиональный праздник в третье воскресенье сентября отмечают люди, которые своим трудом сохраняют лесные богатства Земли.

– свой профессиональный праздник в третье воскресенье сентября отмечают люди, которые своим трудом сохраняют лесные богатства Земли. Всемирный день отца – ежегодный праздник в честь отцов отмечается во многих странах мира.

– ежегодный праздник в честь отцов отмечается во многих странах мира. День рождения смайлика – в 1982 году профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать электронные символы в письме для отображения настроения и мимики собеседника.

– в 1982 году профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать электронные символы в письме для отображения настроения и мимики собеседника. Международный пиратский день или Международный день пирата – неофициальный шутливый праздник, который отмечается с 1995 года.

Именинники 19 сентября

День ангела сегодня отмечают: Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фекла.

Какой сегодня церковный праздник

19 сентября в православной церкви вспоминается чудо архистратига Михаила в Хонах (Колосах). Чтится память мучеников Евдоксия, Зинона и Макария, преподобного Архипа, мучеников Кириака, Фауста, пресвитера, Авива, диакона и с ними 11 мучеников, святых Давида, святого Кирилла, епископа Гортинского, мучеников Ромила и с ним многих других. Празднование Киево-Братской и Арапетской икон Божией Матери.

Народный праздник

В народе 19 сентября праздновался Михайлов день. Люди почитали архистратига Михаила как победителя злых духов, которых считали источником болезней, и молились об исцелении от недугов. В этот день обязательно проводили мирские братчины, на которых встречались за общим столом с родственниками, знакомыми, соседями, чтобы помириться.

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Приметы на 19 сентября:

на Михаила ни в коем случае нельзя ругаться и ссориться;

на Михайлов день устраивали пиры, братчины и примирения;

в Михайлов день ни в коем случае нельзя работать;

с Михайлова дня начинаются первые заморозки;

если помыть голову в Михайлов день – смоется весь ум.

Интересные и важные события в Украине и мире 19 сентября

1648 – француз Блез Паскаль доказал существование атмосферного давления.

1841 – построена первая международная железная дорога сообщением Страсбург – Базель.

1928 – в Нью-Йорке прошла премьера первого мультфильма с Микки-Маусом.

1991 – в Киеве восстановлена деятельность Киево-Могилянской академии.

Кто родился 19 сентября

86 – Тит Элий Цезарь Антонин, древнеримский император.

1920 – Карен Хачатурян, советский композитор.

1934 – Брайан Эпстайн, менеджер группы The Beatles.

1942 – Евгений Станкович, украинский композитор, глава Национального союза композиторов Украины.

1946 – Джон Коглан, британский музыкант, ударник группы Status Quo.

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