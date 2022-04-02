2 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

2 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 2 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 2 апреля

Международный день детской книги (International Children's Book Day) – проводится 2 апреля, в день рождения датского сказочника Ганса Христиана Андерсена. Праздник был установлен в 1967 году по инициативе Международного совета по детской книге.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day) – проводится под эгидой ООН с 2007 года с целью помочь людям, страдающим этим неизлечимым заболеванием нервной системы.

Именинники 2 апреля

День ангела сегодня отмечают: Александра, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей, Ульяна.

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Какой сегодня церковный праздник

2 апреля в православной церкви чтится память преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других, что в обители святого Саввы были убиты, ученицы Фотины (Светланы), самарянки, ее сыновей мучеников Виктора, нареченного Фотином, и Иосии; мучениц Анатолии, Фото, Фотиды, Параскевы, Кириакии, Домнина и мученика Севастиана, мучениц Александры, Клавдии, Евфрасия, Матроны, Иулиании, Евфимии и Феодосии, святителя Никиты, исповедника, архиепископа Аполлониадского. Поминовение умерших.

Народный праздник

В народе 2 апреля почиталась Фотинья, которую также называли Колодезницей, потому что в этот период с особым почтением относились к питьевой колодезной воде и наделяли ее целительными свойствами. Также на Фотинью славили лен и наряжались в льняные одежды. А девушки на заборы и калитки вывешивали льняные полотенца, чтобы привлечь в дом женихов.

Приметы на 2 апреля

чтобы избавиться от болезней, на Фотинью надо умыться водой из колодца;

чтобы излечиться от лихорадки, святой Фотинье писали молитвы;

нельзя плевать в колодец, причем не только в этот день.

Интересные и важные события в Украине и мире 2 апреля

1905 – был открыт Симплонский тоннель под Альпами, связавший Швейцарию и Италию.

1912 – лайнер "Титаник" вышел в море для проверки ходовых испытаний, которые прошли успешно.

1966 – впервые в мире советский космический аппарат спутник "Луна-10" облетел Луну.

1978 – на американском телеканале CBS начался показ сериала "Даллас", который продолжался 13 лет.

Кто родился 2 апреля

1725 – Джакомо Казанова, итальянский авантюрист, писатель, мемуарист.

1805 – Ганс Христиан Андерсен, датский писатель, поэт и сказочник.

1840 – Эмиль Золя, французский писатель, публицист.

1891 – Макс Эрнст, франко-германский художник, скульптор, один из основоположников сюрреализма.

1902 – Михаил Гречина, украинский архитектор.

1905 – Серж Лифарь, французский танцовщик, хореограф, балетмейстер украинского происхождения.

1922 – Сергей Адамович, украинский художник-график.

Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель 2022 года: благоприятные и опасные дни.