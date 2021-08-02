Изменить язык на: UA Перейти к новостям

2 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

2 августа, 07:25

Ольга Козачок

День святого пророка Илии, Международный день памяти геноцида ромов – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 2 августа.

2 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 2 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Какой сегодня праздник, 2 августа

Именинники 2 августа

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Иван, Илья, Константин, Леонтий, Николай, Петр, Сергей, Тихон, Феодор.

Какой сегодня церковный праздник

2 августа в православной церкви настает 7-я неделя по Пятидесятнице. Чтится память пророка Ильи. Обретение мощей преподобномученика Афанасия Брестского.

В народе 2 августа отмечался Ильин день. Люди верили, что Илья Громовержец, катаясь по небу в огненной колеснице, мечет громы и молнии и поражает нечистую силу, которая может спрятаться в звере и даже в человеке. На Илью бывает воробьиная ночь, когда все время сверкают молнии, а испуганные птицы мечутся во все стороны.

Реклама

Приметы на 2 августа

Интересные и важные события в Украине и мире 2 августа

Кто родился 2 августа

Смотрите видео о сезоне отпусков-2021:

Ранее мы рассказывали, когда будут летние Спасы в 2021 году в Украине.

Новости на эту же тему:
праздники приметы этот день в истории

Реклама