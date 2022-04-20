20 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

20 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 20 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 20 апреля

Международный день секретаря (Secretary's Day) – ежегодно в среду последней полной недели апреля административные офисные работники отмечают свой профессиональный праздник, который зародился в Америке в 1952 году и вскоре распространился во всем мире.

– ежегодно в среду последней полной недели апреля административные офисные работники отмечают свой профессиональный праздник, который зародился в Америке в 1952 году и вскоре распространился во всем мире. Международный день китайского языка – проводится ежегодно 20 апреля под эгидой ООН в честь основателя китайской письменности Цан Цзе. День был учрежден наряду с другими официальными языками в 2010 году с целью поощрения многоязычия и культурного разнообразия.

Именинники 20 апреля

День ангела сегодня отмечают: Акулина, Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

20 апреля в православной церкви наступает Великая среда. Чтится память преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского, благоверного гетмана Петра (Конашевича-Сагайдачного), мученика Калиопия, мученика Руфина, диакона, мученицы Акилины и с ними 200 воинов, преподобного Серапиона, монаха.

Народный праздник

В народе 20 апреля отмечался Акулинин день. Считалось, что как раз на Акулину просыпаются русалки. Люди верили, что неугодных себе людей русалки могли защекотать до смерти. А потому специально для них женщины приносили к реке одежду или холсты. За это речные девы платили добром и не обижали благодетельниц.

Приметы на 20 апреля

дождь на Акулину – будет плохой урожай яровых;

мокрая Акулина – хорошая калина;

много звезд на небе – будет много грибов и ягод в лесу;

какая погода на Акулину – такая будет и 20 сентября;

в этот день без лишней надобности лучше не смотреть в окно.

Интересные и важные события в Украине и мире 20 апреля

1770 – английский путешественник Джеймс Кук открыл Новый Южный Уэльс.

1902 – французские ученые супруги Пьер и Мария Кюри впервые получили чистый радий.

1910 – к Земле на минимальное расстояние приблизилась комета Галлея.

1935 – на американском радио появился первый в мире хит-парад.

Кто родился 20 апреля

1893 – Гарольд Ллойд, американский комедийный актер немого кино.

1908 – Ирина Беклемишева, украинская художница.

1939 – Анна Светличная, украинская поэтесса.

Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель 2022 года: благоприятные и опасные дни.