20 февраля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

20 февраля: какой сегодня день / Фото: Depositphotos

Какой народный и православный праздник у украинцев 20 февраля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 20 февраля

Всемирный день социальной справедливости (World Day of Social Justice) – ежегодно проводится под эгидой ООН, начиная с 2009 года, в честь всемирной встречи на высшем уровне 1995 года, на которой были провозглашены задачи социального развития современного общества.

День Героев Небесной Сотни – памятный день, который отмечается в Украине 20 февраля в честь подвига участников Революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни, погибших в 2014 году.

Именинники 20 февраля

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Лука, Петр.

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Какой сегодня церковный праздник

20 февраля в православной церкви проводится Неделя о блудном сыне. Чтится память преподобного Парфения, епископа Лампсакийского, преподобного Луки Элладского, 1003 мучеников Никомидийских.

Народный праздник

В народе 20 февраля отмечался день Луки. Из-за ассоциации с именем святого главным продуктом дня, с которым хозяйки готовили блюда, был лук. Также в этот день поминали усопших родственников. А еще в день Луки готовили целебные снадобья из кореньев, собранных летом. Люди верили, что в этих лекарствах заключена большая сила.

Приметы на 20 февраля

южный ветер – к хорошему урожаю яровых;

если на Луку есть лук – пребудет сила;

в этот день нельзя жадничать, а все отданное вернется сторицей;

лучше не надевать одежду зеленого цвета.

Интересные и важные события в Украине и мире 20 февраля

1872 – в Америке запатентован электрический лифт.

1940 – впервые на экранах появились мультипликационные герои Том и Джерри.

1962 – астронавт Джон Гленн совершил первый американский орбитальный космический полет, трижды облетев Землю.

1986 – выведен на орбиту базовый блок советской орбитальной станции "Мир".

2002 – в Харькове основано украинское издательство "Издательский дом Школа".

2014 – во время противостояния Евромайдана расстреляны активисты, впоследствии названные "Небесной Сотней".

Кто родился 20 февраля

1888 – Василий Барвинский, украинский композитор, пианист.

1909 – Константин Жук, украинский советский кинорежиссер.

1925 – Роберт Олтмен, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.

1966 – Синди Кроуфорд, американская супермодель, актриса, телеведущая.

1988 – Рианна, барбадосская R&B-певица.

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2022 года: благоприятные и опасные дни.