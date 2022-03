21 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Международный день кукол (International Day of Puppetry) – по инициативе иранского деятеля кукольного театра Дживада Золфагарихо праздник всех профессионалов-кукольников и поклонников кукольного театра отмечается с 2003 года.

Международный день человека с синдромом Дауна (World Down Syndrome Day) – отмечается в мире с 2012 года по инициативе ООН с целью информирования людей об этом заболевании. Дата 21 марта символизирует трисомию одной из хромосом: у человека с синдромом Дауна 21-я хромосома наличествует в трех копиях.

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации (International Day for the Elimination of Racial Discrimination) – проходит ежегодно под эгидой ООН с 1966 года в память о жертвах мирной демонстрации протеста 1960 года против законов режима апартеида об обязательной паспортизации африканцев в ЮАР.