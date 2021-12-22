22 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

22 декабря: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 22 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 22 декабря

День энергетика – профессиональный праздник работников промышленности по выработке, передаче и сбыту потребителям электрической и тепловой энергии проводится в постсоветских странах, в т.ч. в Украине, с 1966 года и в нынешнем году отмечает 25-летний юбилей.

– профессиональный праздник работников промышленности по выработке, передаче и сбыту потребителям электрической и тепловой энергии проводится в постсоветских странах, в т.ч. в Украине, с 1966 года и в нынешнем году отмечает 25-летний юбилей. День дипломатической службы Украины – профессиональный праздник дипломатов и сотрудников дипмиссий, посольств и консульств страны проводится с 2005 года в честь создания в этот день в 1917 году Генерального секретариата международных дел.

– профессиональный праздник дипломатов и сотрудников дипмиссий, посольств и консульств страны проводится с 2005 года в честь создания в этот день в 1917 году Генерального секретариата международных дел. Международный день бардовской песни – неофициальный творческий праздник почитателей авторской песни проводится ежегодно начиная с 2000 года.

Именинники 22 декабря

День ангела сегодня отмечают: Александр, Анна, Василий, Владимир, Степан.

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Какой сегодня церковный праздник

22 декабря в православной церкви отмечается Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Чтится память Пророчицы Анны, матери пророка Самуила, святителя Софрония, архиепископа Кипрского, преподобного Стефана Новосеятеля. Празднование иконы Божией Матери "Нечаянная радость".

Народный праздник

В народе 22 декабря почиталась Анна Темная. На этот период как раз приходились самые суровые и морозные дни зимы, а также самые долгие и темные ночи, потому что день Анны выпадает на период зимнего солнцестояния. А потому праздник еще называли днем рождения солнца. Начиная с Анны Темной дни постепенно растут, а ночи становятся короче. Этот праздник особенно почитался беременными женщинами.

Приметы на 22 декабря

с Анны день добавляется на воробьиный скок;

с дня Анны солнце поворачивает на лето, а зима – на мороз;

если погода ясная – на Новый год будет мороз и солнце;

пасмурно на Анну – под Новый год будет оттепель;

иней на деревьях – к хорошему урожаю;

в день Анны беременным нельзя ругаться, ссориться, разжигать огонь, вязать, шить, вышивать и делать другую работу, чтобы не навредить своему ребенку.

Интересные и важные события в Украине и мире 22 декабря

1882 – американец Эдвард Джонсон придумал электрическую гирлянду и украсил ею рождественскую елку.

1917 – основана немецкая организация по стандартизации DIN и национальный орган ISO.

1917 – в Украинской Народной Республике выдано распоряжение о создании Генерального секретарства по международным делам, а также приняты законы о Главной казне и Государственном банке Украины.

1920 – в СССР утвержден план ГОЭЛРО по электрификации России.

1976 – состоялся первый пробный полет советского самолета Ил-86.

1989 – открылись Берлинские Бранденбургские ворота, ознаменовав объединение ГДР и ФРГ.

Кто родился 22 декабря

1833 – Марко Вовчок, украинская писательница, поэтесса, переводчица.

1858 – Джакомо Пуччини, итальянский композитор, органист, хормейстер.

1899 – Николай Горбань, украинский историк, писатель.

1937 – Эдуард Успенский, советский и российский писатель, автор книг для детей.

1972 – Ванесса Паради, французская актриса, певица, фотомодель.

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