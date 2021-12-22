22 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

22 декабря: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой народный и православный праздник у украинцев 22 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 22 декабря
- День энергетика – профессиональный праздник работников промышленности по выработке, передаче и сбыту потребителям электрической и тепловой энергии проводится в постсоветских странах, в т.ч. в Украине, с 1966 года и в нынешнем году отмечает 25-летний юбилей.
- День дипломатической службы Украины – профессиональный праздник дипломатов и сотрудников дипмиссий, посольств и консульств страны проводится с 2005 года в честь создания в этот день в 1917 году Генерального секретариата международных дел.
- Международный день бардовской песни – неофициальный творческий праздник почитателей авторской песни проводится ежегодно начиная с 2000 года.
Именинники 22 декабря
День ангела сегодня отмечают: Александр, Анна, Василий, Владимир, Степан.
Какой сегодня церковный праздник
22 декабря в православной церкви отмечается Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Чтится память Пророчицы Анны, матери пророка Самуила, святителя Софрония, архиепископа Кипрского, преподобного Стефана Новосеятеля. Празднование иконы Божией Матери "Нечаянная радость".
Народный праздник
В народе 22 декабря почиталась Анна Темная. На этот период как раз приходились самые суровые и морозные дни зимы, а также самые долгие и темные ночи, потому что день Анны выпадает на период зимнего солнцестояния. А потому праздник еще называли днем рождения солнца. Начиная с Анны Темной дни постепенно растут, а ночи становятся короче. Этот праздник особенно почитался беременными женщинами.
Приметы на 22 декабря
- с Анны день добавляется на воробьиный скок;
- с дня Анны солнце поворачивает на лето, а зима – на мороз;
- если погода ясная – на Новый год будет мороз и солнце;
- пасмурно на Анну – под Новый год будет оттепель;
- иней на деревьях – к хорошему урожаю;
- в день Анны беременным нельзя ругаться, ссориться, разжигать огонь, вязать, шить, вышивать и делать другую работу, чтобы не навредить своему ребенку.
Интересные и важные события в Украине и мире 22 декабря
- 1882 – американец Эдвард Джонсон придумал электрическую гирлянду и украсил ею рождественскую елку.
- 1917 – основана немецкая организация по стандартизации DIN и национальный орган ISO.
- 1917 – в Украинской Народной Республике выдано распоряжение о создании Генерального секретарства по международным делам, а также приняты законы о Главной казне и Государственном банке Украины.
- 1920 – в СССР утвержден план ГОЭЛРО по электрификации России.
- 1976 – состоялся первый пробный полет советского самолета Ил-86.
- 1989 – открылись Берлинские Бранденбургские ворота, ознаменовав объединение ГДР и ФРГ.
Кто родился 22 декабря
- 1833 – Марко Вовчок, украинская писательница, поэтесса, переводчица.
- 1858 – Джакомо Пуччини, итальянский композитор, органист, хормейстер.
- 1899 – Николай Горбань, украинский историк, писатель.
- 1937 – Эдуард Успенский, советский и российский писатель, автор книг для детей.
- 1972 – Ванесса Паради, французская актриса, певица, фотомодель.
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