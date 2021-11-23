23 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

23 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой народный и православный праздник у украинцев 23 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня праздник, 23 ноября
- Международный день акварели (World Watercolor Day) – праздник ежегодно проводится с 1991 года по инициативе мексиканского художника Альфредо Гуати Рохо, который основал Общество акварелистов Мексики и способствовал распространению таких обществ в других странах.
- День Святого Георгия в Грузии (Гиоргоба) – государственный праздник и официальный нерабочий день в Грузии, посвященный одному из почитаемых святых Грузии, проводится в день его памяти.
Именинники 23 ноября
День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Анна, Борис, Георгий, Денис, Ефрем, Иван, Константин, Михаил, Николай, Ольга, Орест, Петр, Прокопий, Родион, Серафим, Терентий.
Какой сегодня церковный праздник
23 ноября в православной церкви чтится память апостолов от 70-х: Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия, мученика Ореста, врача, священномученика Милия, епископа Персидского, и двух учеников его, преподобного Феостирикта в Символах. Мученика Константина, князя Грузинского. Колесование великомученика Георгия.
Народный праздник
В народе 23 ноября отмечался день Родиона и Ераста, который также имел название Ледолома. Обычно в этот период на реках уже устанавливался лед, но он был еще совсем не крепким и легко ломался под ногами или полозьями саней. А потому ходить по нему было еще очень опасно. В день Ераста было положено пойти в церковь и освятить хлеб да соль, а потом есть самим и давать домашнему скоту, чтобы всю зиму не болеть.
Приметы на 23 ноября
- после Ераста жди крепкого наста;
- иней на Ераста – к морозу;
- на Ераста нельзя ходить по льду – он ненадежный;
- если на Ераста погода ненастна, следует выйти и поклониться зиме, чтобы не лютовала.
Интересные и важные события в Украине и мире 23 ноября
- 1852 – в Англии появились первые почтовые ящики.
- 1923 – Якоб Шик запатентовал первую электробритву.
- 1924 – началось регулярное радиовещание в СССР.
- 1965 – образован Союз кинематографистов СССР.
- 1991 – Фредди Меркьюри объявил о том, что он болен СПИДом.
Кто родился 23 ноября
- 1887 – Генри Мозли, английский физик, один из основоположников рентгеновской спектроскопии.
- 1896 – Виктор Косенко, украинский композитор и пианист.
- 1903 – Александр Ивченко, украинский советский авиаконструктор.
- 1908 – Николай Носов, советский детский писатель-прозаик, киносценарист.
- 1966 – Венсан Кассель, французский актер и продюсер.
- 1992 – Майли Сайрус, американская певица, автор песен и актриса.
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