23 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

23 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 23 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 23 ноября

Международный день акварели (World Watercolor Day) – праздник ежегодно проводится с 1991 года по инициативе мексиканского художника Альфредо Гуати Рохо, который основал Общество акварелистов Мексики и способствовал распространению таких обществ в других странах.

– праздник ежегодно проводится с 1991 года по инициативе мексиканского художника Альфредо Гуати Рохо, который основал Общество акварелистов Мексики и способствовал распространению таких обществ в других странах. День Святого Георгия в Грузии (Гиоргоба) – государственный праздник и официальный нерабочий день в Грузии, посвященный одному из почитаемых святых Грузии, проводится в день его памяти.

Именинники 23 ноября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Анна, Борис, Георгий, Денис, Ефрем, Иван, Константин, Михаил, Николай, Ольга, Орест, Петр, Прокопий, Родион, Серафим, Терентий.

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Какой сегодня церковный праздник

23 ноября в православной церкви чтится память апостолов от 70-х: Эраста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия, мученика Ореста, врача, священномученика Милия, епископа Персидского, и двух учеников его, преподобного Феостирикта в Символах. Мученика Константина, князя Грузинского. Колесование великомученика Георгия.

Народный праздник

В народе 23 ноября отмечался день Родиона и Ераста, который также имел название Ледолома. Обычно в этот период на реках уже устанавливался лед, но он был еще совсем не крепким и легко ломался под ногами или полозьями саней. А потому ходить по нему было еще очень опасно. В день Ераста было положено пойти в церковь и освятить хлеб да соль, а потом есть самим и давать домашнему скоту, чтобы всю зиму не болеть.

Приметы на 23 ноября

после Ераста жди крепкого наста;

иней на Ераста – к морозу;

на Ераста нельзя ходить по льду – он ненадежный;

если на Ераста погода ненастна, следует выйти и поклониться зиме, чтобы не лютовала.

Интересные и важные события в Украине и мире 23 ноября

1852 – в Англии появились первые почтовые ящики.

1923 – Якоб Шик запатентовал первую электробритву.

1924 – началось регулярное радиовещание в СССР.

1965 – образован Союз кинематографистов СССР.

1991 – Фредди Меркьюри объявил о том, что он болен СПИДом.

Кто родился 23 ноября

1887 – Генри Мозли, английский физик, один из основоположников рентгеновской спектроскопии.

1896 – Виктор Косенко, украинский композитор и пианист.

1903 – Александр Ивченко, украинский советский авиаконструктор.

1908 – Николай Носов, советский детский писатель-прозаик, киносценарист.

1966 – Венсан Кассель, французский актер и продюсер.

1992 – Майли Сайрус, американская певица, автор песен и актриса.

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