24 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

24 декабря: какой сегодня праздник / Фото: Pixabay
Какой народный и православный праздник у украинцев 24 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 24 декабря
- День работников архивных учреждений Украины – начиная с 1998 года, в стране проводится профессиональный праздник работников, отвечающих за хранение разных видов документов Национального архивного фонда Украины.
Именинники 24 декабря
День ангела сегодня отмечают: Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Николай, Никон, Петр, Терентий, Феофан.
Какой сегодня церковный праздник
В 2021 году на 24 декабря выпадает сочельник у западных христиан в канун католического Рождества Христова.
24 декабря в православной церкви чтится память преподобного Даниила Столпника, преподобного Никона Сухого, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мученика Миракса, мучеников Акепсия и Аифала, преподобного Луки Столпника, преподобного Кукши Одесского.
Народный праздник
В народе 24 декабря отмечали Никонов день, а еще день Данилы и Луки. В своих молитвах люди просили святых отогнать нечистую силу, которая, по их представлениям, бушевала на земле в виде бурь и метелей. Наши предки верили, что святой Никон может дать успокоение любой душе.
Приметы на 24 декабря:
- чтобы прогнать нечистую силу, зажигали огонь в лампаде и звали солнце;
- без особой нужды лучше не выходить из дому;
- пока день не прибудет, ведьмы поднимают снежные вихри;
- если лучи солнца направлены вниз, а не вверх – к метели;
- с Никона на Спиридона снятся вещие сны.
Интересные и важные события в Украине и мире 24 декабря
- 1624 – гетман Михаил Дорошенко заключил межгосударственный договор о взаимопомощи между Войском Запорожским и Крымским ханством.
- 1801 – англичанин Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль.
- 1903 – в Великобритании выдан первый регистрационный номер на авто.
- 1942 – в СССР было введено обязательное употребление буквы "ё".
- 1943 – в ходе Второй мировой войны началась Днепровско-Карпатская операция в Украине.
- 1982 – прошел первый полет опытного образца военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан".
- 2004 – запущен на орбиту украинский спутник "Січ-1М".
Кто родился 24 декабря
- 1818 – Джеймс Джоуль, английский физик, один из основоположников термодинамики.
- 1922 – Ава Гарднер, американская актриса и певица, звезда Голливуда.
- 1937 – Вячеслав Черновол, украинский политический деятель.
- 1946 – Леонид Филатов, советский и российский актер, режиссер, поэт.
- 1971 – Рики Мартин, пуэрториканский певец, музыкант, актер.
- 1973 – Стефани Майер, американская писательница, автор серии романов "Сумерки".
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