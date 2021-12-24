24 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

24 декабря: какой сегодня праздник / Фото: Pixabay

Какой народный и православный праздник у украинцев 24 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 24 декабря

День работников архивных учреждений Украины – начиная с 1998 года, в стране проводится профессиональный праздник работников, отвечающих за хранение разных видов документов Национального архивного фонда Украины.

Именинники 24 декабря

День ангела сегодня отмечают: Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Николай, Никон, Петр, Терентий, Феофан.

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Какой сегодня церковный праздник

В 2021 году на 24 декабря выпадает сочельник у западных христиан в канун католического Рождества Христова.

24 декабря в православной церкви чтится память преподобного Даниила Столпника, преподобного Никона Сухого, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, мученика Миракса, мучеников Акепсия и Аифала, преподобного Луки Столпника, преподобного Кукши Одесского.

Народный праздник

В народе 24 декабря отмечали Никонов день, а еще день Данилы и Луки. В своих молитвах люди просили святых отогнать нечистую силу, которая, по их представлениям, бушевала на земле в виде бурь и метелей. Наши предки верили, что святой Никон может дать успокоение любой душе.

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Приметы на 24 декабря:

чтобы прогнать нечистую силу, зажигали огонь в лампаде и звали солнце;

без особой нужды лучше не выходить из дому;

пока день не прибудет, ведьмы поднимают снежные вихри;

если лучи солнца направлены вниз, а не вверх – к метели;

с Никона на Спиридона снятся вещие сны.

Интересные и важные события в Украине и мире 24 декабря

1624 – гетман Михаил Дорошенко заключил межгосударственный договор о взаимопомощи между Войском Запорожским и Крымским ханством.

1801 – англичанин Ричард Тревитик продемонстрировал первый паровой автомобиль.

1903 – в Великобритании выдан первый регистрационный номер на авто.

1942 – в СССР было введено обязательное употребление буквы "ё".

1943 – в ходе Второй мировой войны началась Днепровско-Карпатская операция в Украине.

1982 – прошел первый полет опытного образца военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан".

2004 – запущен на орбиту украинский спутник "Січ-1М".

Кто родился 24 декабря

1818 – Джеймс Джоуль, английский физик, один из основоположников термодинамики.

1922 – Ава Гарднер, американская актриса и певица, звезда Голливуда.

1937 – Вячеслав Черновол, украинский политический деятель.

1946 – Леонид Филатов, советский и российский актер, режиссер, поэт.

1971 – Рики Мартин, пуэрториканский певец, музыкант, актер.

1973 – Стефани Майер, американская писательница, автор серии романов "Сумерки".

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