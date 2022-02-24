24 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

24 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой народный и православный праздник у украинцев 24 февраля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Именинники 24 февраля
День ангела сегодня отмечают: Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар, Порфирий.
Какой сегодня день, 22 февраля
- Всемирный день информационной архитектуры (World IA Day) – проводится с 2012 года при поддержке Института информационной архитектуры и в 2022 году отмечает 10-летний юбилей. Информационная архитектура занимается принципами систематизации информации с целью помочь людям успешно находить и обрабатывать нужные им данные.
Какой сегодня церковный праздник
24 февраля в православной церкви чтится память священномученика Власия, епископа Севастийского, благоверного князя Всеволода, в крещении Гавриила, Псковского, преподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского, праведной Феодоры, царицы Греческой, что возобновила почитания святых икон.
Народный праздник
В народе 24 февраля отмечался Власьев день. Святого Власия называли покровителем домашних животных, отсюда другое название дня – Коровий праздник. На Власия старались не работать и дать отдых домашнему скоту. Животных угощали, холили и совершали ритуалы, чтобы уберечь от падежа и сглаза. В церкви освящали хлеб, который скармливали скоту. Святому Власию молились о здоровье для скота и хорошем приплоде. Также в этот день начинались базары, где можно было выгодно продать или купить корову.
Приметы на 24 февраля
- пришел Влас – скоро будет весна у нас;
- морозы на Власия – последние этой зимой;
- если снег не растаял – май будет зеленым;
- в этот день нельзя заниматься тяжелой работой;
- на Власия ни в коем случае нельзя обижать домашних животных.
Интересные и важные события в Украине и мире 24 февраля
- 1919 – правительства Украины и Польши подписали соглашение о перемирии.
- 1938 – компания Oral-B выпустила первую в мире зубную щетку с нейлоновым волокном вместо натуральной щетины.
- 1985 – состоялись последние выборы в Верховные советы союзных и автономных республик, а также в местные советы народных депутатов.
Кто родился 24 февраля
- 1917 – Татьяна Яблонская, украинская советская художница.
- 1930 – Григорий Чапкис, советский и украинский танцор и хореограф.
- 1932 – Мишель Легран, французский композитор, пианист, дирижер.
- 1955 – Стив Джобс, американский инженер, предприниматель, сооснователь и первый генеральный директор корпорации Apple.
- 1959 – Владимир Горянский, советский и украинский актер театра, кино и телевидения, телеведущий.
Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2022 года: благоприятные и опасные дни.