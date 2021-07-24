Изменить язык на: UA Перейти к новостям

24 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

24 июля, 07:25

Ольга Козачок

День заботы о себе, День святой княгини Ольги, именины Ольги и Елены – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 24 июля.

24 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 24 июля 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Какой сегодня праздник, 24 июля

Именинники 24 июля

День ангела сегодня отмечают: Ольга и Елена, а также Аркадий, Евфимия, Константин, Лев.

Читайте также: День ангела Ольги-2021: поздравления, открытки и картинки

Какой сегодня церковный праздник

24 июля в православной церкви чтится память Равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской, во святом крещении Елены, мученика Киндея, пресвитера. Упоминается чудо великомученицы Ефимии Всехвальной, что через него православие утвердилось.

Читайте также: Именины Елены: поздравления с Днем ангела

Реклама

В народе 24 июля чествовалась Ольга Страдница. В этот период наступала самая жаркая погода и грозовая пора. Крестьяне в это время занимались жатвой и уборкой в полях.

Приметы на 24 июля

Интересные и важные события в Украине и мире 24 июля

Кто родился 24 июля

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Новости на эту же тему:
праздники приметы этот день в истории

Реклама