24 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

24 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 24 июля 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.
Какой сегодня праздник, 24 июля
- Международный день заботы о себе (International Self-Care Day) – проводится с целью объяснить людям, как нужно заботиться о себе, чтобы быть здоровыми.
- День полиции – празднует Польша.
- День Симона Боливара – праздник национального героя чтит Эквадор, Боливия и Венесуэла.
- День детей – отмечается в Вануату.
- День родителей – празднует Индия.
Именинники 24 июля
День ангела сегодня отмечают: Ольга и Елена, а также Аркадий, Евфимия, Константин, Лев.
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Какой сегодня церковный праздник
24 июля в православной церкви чтится память Равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской, во святом крещении Елены, мученика Киндея, пресвитера. Упоминается чудо великомученицы Ефимии Всехвальной, что через него православие утвердилось.
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В народе 24 июля чествовалась Ольга Страдница. В этот период наступала самая жаркая погода и грозовая пора. Крестьяне в это время занимались жатвой и уборкой в полях.
Приметы на 24 июля
- дождь в этот день обещает хороший улов рыбы;
- солнечный день – к богатому урожаю зерновых;
- если стожары сияют ярко, будет удачная страда и урожай.
Интересные и важные события в Украине и мире 24 июля
- 971 – между киевским князем Святославом и византийским императором Иоанном Цимисхимом заключен почетный мир.
- 1790 – во Франции впервые в истории задокументировано падение на Землю метеорита.
- 1938 – день рождения растворимого кофе.
- 1990 – в Киеве у здания горсовета впервые подняли национальный сине-желтый флаг.
Кто родился 24 июля
- 1783 – Симон Боливар, национальный герой Венесуэлы.
- 1802 – Александр Дюма, французский писатель, драматург.
- 1921 – Билли Тейлор, американский джазовый пианист, композитор.
- 1942 – Ирина Мирошниченко, советская актриса театра и кино.
- 1969 – Дженнифер Лопес, американская актриса, певица, продюсер.
Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.
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