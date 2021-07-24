24 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День заботы о себе, День святой княгини Ольги, именины Ольги и Елены – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 24 июля.

24 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 24 июля 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Какой сегодня праздник, 24 июля

Международный день заботы о себе (International Self-Care Day) – проводится с целью объяснить людям, как нужно заботиться о себе, чтобы быть здоровыми.

– проводится с целью объяснить людям, как нужно заботиться о себе, чтобы быть здоровыми. День полиции – празднует Польша.

– празднует Польша. День Симона Боливара – праздник национального героя чтит Эквадор, Боливия и Венесуэла.

– праздник национального героя чтит Эквадор, Боливия и Венесуэла. День детей – отмечается в Вануату.

– отмечается в Вануату. День родителей – празднует Индия.

Именинники 24 июля

День ангела сегодня отмечают: Ольга и Елена, а также Аркадий, Евфимия, Константин, Лев.

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Какой сегодня церковный праздник

24 июля в православной церкви чтится память Равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской, во святом крещении Елены, мученика Киндея, пресвитера. Упоминается чудо великомученицы Ефимии Всехвальной, что через него православие утвердилось.

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В народе 24 июля чествовалась Ольга Страдница. В этот период наступала самая жаркая погода и грозовая пора. Крестьяне в это время занимались жатвой и уборкой в полях.

Приметы на 24 июля

дождь в этот день обещает хороший улов рыбы;

солнечный день – к богатому урожаю зерновых;

если стожары сияют ярко, будет удачная страда и урожай.

Интересные и важные события в Украине и мире 24 июля

971 – между киевским князем Святославом и византийским императором Иоанном Цимисхимом заключен почетный мир.

1790 – во Франции впервые в истории задокументировано падение на Землю метеорита.

1938 – день рождения растворимого кофе.

1990 – в Киеве у здания горсовета впервые подняли национальный сине-желтый флаг.

Кто родился 24 июля

1783 – Симон Боливар, национальный герой Венесуэлы.

1802 – Александр Дюма, французский писатель, драматург.

1921 – Билли Тейлор, американский джазовый пианист, композитор.

1942 – Ирина Мирошниченко, советская актриса театра и кино.

1969 – Дженнифер Лопес, американская актриса, певица, продюсер.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.