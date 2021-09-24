24 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

24 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 24 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 24 сентября

Международный день караванщика (International Day of caravan) организован Международной ассоциацией по рационализации транспортно-грузовых операций (ICHCA) в 1995 году и приурочен ко дню рождения английского мореплавателя и торговца Уильяма Адамса.

День урожая отмечается в Северной и Южной Корее.

День независимости празднует Гвинея-Бисау.

День конституции отмечает Камбоджа.

Именинники 24 сентября

День ангела сегодня отмечают: Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия, Карп, Лев, Николай, Петр, Роман, Сергей, Федора.

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Какой сегодня церковный праздник

24 сентября в православной церкви чтится память преподобного Силуана Афонского, преподобной Феодоры Александрийской, мучеников Димитрия, Еванфии, жены его, и Димитриана, сына их, мучеников Диодора и Дидима, Сирийских, мученицы Ее, преподобного Евфросина.

Народный праздник

В народе 24 сентября почитался Федорин день. Крестьяне убирали последний лук с грядок и сушили на зиму, а также прятали пчелиные ульи. В этот день в поле смотрели на озимые всходы. Женщины шинковали капусту, квасили на зиму и готовили из нее блюда, а мужчины варили пиво. При этом все шутили и веселились, а потому такие вечера прозвали капустниками, и это название дошло до наших дней.

Приметы на 24 сентября

в году две Федоры: осенняя – с грязью, а зимняя – со стужей;

на Федору лето кончается, а осень начинается;

Не всякое лето до Федоры дотянет;

в этот день нельзя обманывать – любая ложь раскроется;

бить посуду на Федору – плохая примета.

Интересные и важные события в Украине и мире 24 сентября

1852 – во Франции произведен первый полет на дирижабле с паровым двигателем.

1932 – в Индии право участия в выборах предоставлено касте неприкасаемых.

1998 – во Франции впервые проведена операция по трансплантации руки человеку.

1999 – в Лондоне открыт памятник Шерлоку Холмсу.

Кто родился 24 сентября

1501 – Джироламо Кардано, итальянский математик, механик, изобретатель карданного вала.

1564 – Уильям Адамс английский мореплаватель, штурман и торговец, первый англичанин, посетивший Японию.

1896 – Фрэнсис Скотт Фицджеральд, американский писатель.

1923 – Николай Подолян, украинский поэт, публицист, журналист.

1930 – Джон Янг, американский астронавт, побывавший на Луне.

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