25 апреля 2022: какой сегодня день, что нельзя делать, именины и приметы

25 апреля: какой сегодня праздник / Фото: freepik.com

Какой народный и православный праздник у украинцев 25 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 25 апреля

День дочери (Daughter's day) – ежегодно 25 апреля отмечается добрый семейный праздник, посвященный самым женственным и нежным членам семьи.

Международный день делегата (International Delegate’s Day) – проводится с 2020 года в память о проходившей в 1945 году в Сан-Франциско международной конференции, посвященной восстановлению мира путем выстраивания диалога между государствами и нациями.

Международный день ДНК (DNA Day) – проводится в честь публикации в 1953 году результатов исследования структуры молекулы ДНК. Цель праздника – отметить важность научных достижений, сделанных в области генетики.

Всемирный день пингвинов (World Penguin Day) – экологический праздник, цель которого – сохранение животного многообразия нашей планеты.

Всемирный день борьбы с малярией (World Malaria Day) – был организован ВОЗ в 2007 году с целью проведения эффективной профилактики и борьбы против этого инфекционного заболевания. – был организован ВОЗ в 2007 году с целью проведения эффективной профилактики и борьбы против этого инфекционного заболевания.

Именинники 25 апреля

День ангела сегодня отмечают Василий, Давид, Иван, Мария, Марфа, Сергей.

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Какой сегодня церковный праздник

25 апреля в православной церкви наступает Светлая седмицa, посвященная празднованию Христова Воскресения. Чтится память преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского, священномученика Зинона, епископа Веронийского, преподобного Исаака Сирина, в Сполето Итальянском, преподобномучеников Мины, Давида и Иоанна, преподобной Анфусы, девы, преподобной Афанасии, игуменьи. Празднование Муромской и Белыничской икон Божией Матери.

Народный праздник

Поливальный понедельник / Фото: city-adm.lviv.ua

В народе 25 апреля почитался Василий Парильщик. День получил такое название, потому что обычно в этот период весна землю парит. В первый день после Пасхи в народе отмечали Поливальный понедельник или мокрый понедельник. По традиции парни обливали водой девушек с ног до головы, чтобы те были красивыми и здоровыми. Этот обряд связан с весенним очищением тела и души с помощью воды, которая издавна наделялась целебными свойствами, особенно во время церковных праздников. А девушки взамен одаривали парней пасхальными яйцами.

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Приметы на 25 апреля

если день ветреный – лето будет холодным;

на Василия тепло и сухо – год будет урожайным;

дождливая погода – такая же будет и в начале мая;

кого облили в Поливальный понедельник – тот получит здоровье и очищение;

если облили незамужнюю девушку – к скорой свадьбе;

во второй день Пасхи нельзя выполнять никакую работу;

нельзя ссориться, ругаться, осуждать, желать кому-то зла.

Интересные и важные события в Украине и мире 25 апреля

1826 – в Англии запатентовано первое авто с двигателем внутреннего сгорания.

1901 – день рождения автомобильных номеров.

1953 – в журнале Nature напечатаны письма англичан Френсиса Крика и Джеймса Уотсона о создании модели пространственной структуры ДНК.

1953 – образовано Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО.

1994 – создан Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины.

Кто родился 25 апреля

1900 – Вероника Черняховская, украинская поэтесса, переводчик, внучка писателя Михаила Старицкого.

1907 – Николай Трублаини – украинский советский писатель и журналист.

1917 – Элла Фицджеральд, американская джазовая певица.

1940 – Аль Пачино, американский актер.

Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на апрель-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.