25 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Какой сегодня день / Фото: Pexels

Какой народный и православный праздник у украинцев 25 марта 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 25 марта

День службы безопасности Украины. 25 марта 1992 года ВРУ был принят Закон "О Службе безопасности Украины". С 2001 года, согласно Указу Президента Украины № 193/2001, 25 марта отмечается День СБУ.

25 марта 1992 года ВРУ был принят Закон "О Службе безопасности Украины". С 2001 года, согласно Указу Президента Украины № 193/2001, 25 марта отмечается День СБУ. Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли утвердили относительно недавно – всего 15 лет назад. Целью ООН назвала сохранение памяти о людях, которые попали в рабство.

утвердили относительно недавно – всего 15 лет назад. Целью ООН назвала сохранение памяти о людях, которые попали в рабство. День независимости Греции. 25 марта 1821 года началось восстание, в результате которого Греция была освобождена от четырехвекового ига Османской империи.

Именинники 25 марта

День ангела сегодня отмечают: Александр, Владимир, Вольдемар, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей, Ян.

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Какой сегодня церковный праздник

25 марта в православной церкви чтят память Преподобного Феофана, Святого Григория Двоеслова, папы Римского, Преподобного Симеона Нового Богослова.

Народный праздник

Феофанов день. Феофан Преподобный обладал даром чудотворения — исцеления болезней и изгнания бесов. Во времена Руси 25 марта было принято с утра выходить на улицу, чтобы встретить весну, ведь именно к Феофану сходит снежный покров и оттаивает почва.

Приметы на 25 марта

в этот день было принято уделять внимание лошадям и ни в коем случае не оставлять их голодными;

не стоит ни с кем ругаться, иначе несчастья будут преследовать весь год;

незамужним девушкам запрещается ломать ветки березы, в противном случае можно еще долго не встретить суженого;

одалживать вещи не стоит – есть риск порчи и сглаза. По той же причине не рекомендуется брать что-то бесплатно;

если в этот день спать до обеда и бездельничать – весь год проведете без работы и финансового благополучия.

Интересные и важные события в Украине и мире 25 марта

421 – день основания Венеции.

1807 – в Великобритании начала функционировать первая в мире железная дорога.

1811 – Наполеон Бонапарт издал декрет о выделении 80 тыс. акров земли для выращивания сахарной свеклы, о подготовке специалистов и строительстве заводов для получения сахара из свеклы.

2002 – обнаружен ген эпилепсии.

Кто родился 25 марта

1976 – Владимир Кличко, чемпион мира по боксу в тяжелом весе.

1947 – Элтон Джон, актер, композитор, продюсер, сценарист.

1965 – Сара Джессика Паркер, актриса, продюсер.

1962 – Марсия Кросс, актриса.

1960 – Бренда Стронг, актриса, продюсер, режиссер.

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