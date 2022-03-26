26 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

26 марта: какой сегодня праздник / Фото: УНИАН, Pixabay, Коллаж: Сегодня

Какой народный и православный праздник у украинцев 26 марта 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 26 марта

День Национальной гвардии Украины – профессиональный праздник, который до 2000 года отмечался 4 ноября в честь принятия в 1991 году закона "О Национальной гвардии Украины", а с 2015 года праздник был перенесен на 26 марта.

Фиолетовый день (Purple Day) или День больных эпилепсией – международное мероприятие ежегодно проводится, начиная с 2008 года, с целью распространения информации об этом неврологическом заболевании и о первой помощи, которую можно оказать людям.

Час Земли (Earth Hour) – глобальная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы, ежегодно проводится в одну из последних суббот марта и в 2022 году выпадает на 26 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени. В это время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы с целью продемонстрировать бережное отношение к природе, сохранение планеты и заботу о ее ресурсах.

Именинники 26 марта

День ангела сегодня отмечают: Александр, Григорий, Кристина, Михаил, Никифор, Николай, Терентий.

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Какой сегодня церковный праздник

26 марта в православной церкви наступает родительская поминальная суббота – третья суббота Великого поста. Чтится память мученика Савина, мучеников Африкана, Публия и Терентия, мученика Александра, мученицы Христины Персидской, преподобного Анина, пресвитера. Перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского.

Народный праздник

В народе 26 марта отмечался Никифоров день. В этот период солнце все больше пригревает и растапливает снег, а вешние воды просачиваются в берлоги и будят медведей. Так что это опасное время для прогулок по лесу. Зато рыбалка в этот день считалась хорошей. А еще на Никифора ждали прилета гусей и судили о погоде.

Приметы на 26 марта

в этот день нельзя ходить в лес;

если на Никифора прилетели гуси – к урожайному году;

жаворонки прилетели – к скорому теплу;

туман на Никифора – лето будет дождливым;

в поминальный день нельзя выполнять домашнюю работу

Интересные и важные события в Украине и мире 26 марта

1828 – Франц Шуберт дал свой единственный публичный концерт.

1845 – в Америке запатентован медицинский пластырь.

1917 – в Украину из ссылки вернулся историк и политик Михаил Грушевский.

Кто родился 26 марта

1849 – Арман Пежо, французский автопромышленник, основатель фирмы Peugeot.

1880 – Александр Богомазов, украинский советский художник-авангардист.

1904 – Джозеф Кэмпбелл, американский исследователь древних мифов, по книге которого создана киносага "Звездные войны".

1944 – Дайана Росс, американская певица, актриса, музыкальный продюсер.

1949 – Патрик Зюскинд, немецкий писатель, киносценарист.

1985 – Кира Найтли, английская актриса кино, телевидения и озвучивания.

Ранее мы публиковали лунный календарь на март 2022 года: благоприятные и опасные дни.