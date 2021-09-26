26 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

26 сентября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 26 сентября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 26 сентября

Европейский день языков (European Day of Languages) проводится с 2001 года при содействии Совета Европы с целью поддержать языковое разнообразие, а также развитие изучения и преподавания различных языков в мире.

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия (International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons) был учрежден в 2013 году под эгидой ООН с целью достижения мира и безопасности на планете без ядерного оружия.

Всемирный день контрацепции (World Contraception Day) – отмечается с 2007 года с целью пропаганды уменьшения уровня незапланированных беременностей и абортов.

День машиностроителя – свой профессиональный праздник машиностроители многих стран отмечают в последнее сентябрьское воскресенье.

День воспитателя и дошкольных работников в Украине также приходится на последнее сентябрьское воскресенье, начиная с 2011 года.

Международный день глухих (International Deaf Day) был организован в 1951 году в честь создания Всемирной федерации глухонемых и ежегодно отмечается в последнее воскресенье сентября.

Именинники 26 сентября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Илья, Корнилий, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан, Юлиан.

Какой сегодня церковный праздник

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26 сентября в православной церкви отмечается память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Чтится память священномученика Корнилия, сотника, мучеников Кронида, Леонтия и Серапиона, мучеников Селевка и Стратоника, мучеников Макровия и Гордиана, священномученика Юлиана, пресвитера, мучеников Илии, Зотика, Лукиана и Валериана, преподобного Петра в Атрое, великомученицы Кетевани, царицы Кахетинской.

Народный праздник

В народе 26 сентября отмечался Корнилов день. Люди наблюдали, что с этого периода прекращался всякий рост растений. Собирали урожай последних корнеплодов, из них делали блюда и заготавливали на зиму. Обычно на Корнилия шел последний теплый дождь.

Приметы на 26 сентября

с Корнилия корень в земле не растет, а мерзнет;

пришел Корнилий святой – из земли корневище долой;

дождь на Корнилия – следующий год будет урожайным;

в этот день нельзя играть свадьбу и гадать на зеркалах.

Интересные и важные события в Украине и мире 26 сентября

1887 – Эмиль Берлинер запатентовал граммофон.

1969 – в Англии вышел последний студийный альбом "Битлз" Abbey Road.

1977 – первый ток дала первая украинская атомная электростанция – Чернобыльская АЭС.

1995 – Украина была принята в Совет Европы.

Кто родился 26 сентября

1181 – Франциск Ассизский, итальянский проповедник, основатель ордена францисканцев.

1832 – Петр Сокальский, украинский композитор, литератор.

1849 – Иван Павлов, русский ученый-физиолог.

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