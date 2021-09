26 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Европейский день языков (European Day of Languages) проводится с 2001 года при содействии Совета Европы с целью поддержать языковое разнообразие, а также развитие изучения и преподавания различных языков в мире.

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия (International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons) был учрежден в 2013 году под эгидой ООН с целью достижения мира и безопасности на планете без ядерного оружия.