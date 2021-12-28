28 декабря: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

28 декабря: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 28 декабря 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 28 декабря

Международный день кино – профессиональный праздник кинематографистов во всем мире, установленный в честь первого сеанса синематографа братьев Люмьер, который прошел в 1895 году в Париже.

Именинники 28 декабря

День ангела сегодня отмечают: Александр, Василий, Иларион, Павел, Степан, Сусанна, Трифон.

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Какой сегодня церковный праздник

Католическая церковь отмечает День святых невинных маденцев вифлеемских, убитых согласно приказу царя Ирода, который узнал о рождении Христа и хотел таким образом избавиться от него.

28 декабря в православной церкви чтится память священномученика Елевферия, матери его мученицы Анфии и мученика Корива, епарха, преподобного Павла Латрийского, святителя Стефана, исповедника, архиепископа Сурожского, мученика Елевферия, преподобного Парда, отшельника. Собор Крымских святых.

Народный праздник

В народе 28 декабря отмечали Трифонов день, а самого святого своим покровителем считали моряки. Они молились Трифону, выходя в море, а также во время опасности. Люди наблюдали, что на Трифона бывали сильные морозы. А чтобы световой день становился еще светлее и ярче, люди выносили на двор горячие угли и высыпали на снег.

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Приметы на 28 декабря

в этот день такие морозы, что птицы на лету замерзают;

по погоде на Трифона судили о том, каким будет март;

синицы пищат – к сильным холодам;

чтобы отпугнуть нечистую силу, с утра нужно посыпать снег во двор горящими углями из печи;

чтобы прогнать дурные мысли и бессонницу, нужно перед сном прочитать молитвы.

Интересные и важные события в Украине и мире 28 декабря

1869 – в Америке запатентована первая жевательная резинка.

1895 – в парижском салоне "Гранд-кафе" впервые состоялся публичный показ "Синематографа братьев Люмьер".

1895 – немецкий физик Вильгельм Рентген впервые объявил об открытии рентгеновских лучей.

1973 – в Париже опубликован роман Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ".

1983 – в Украине организован Шацкий национальный природный парк.

Кто родился 28 декабря

1864 – Анри де Ренье, французский поэт и писатель.

1866 – Даниил Заболотный, украинский и российский бактериолог, президент Всеукраинской академии наук.

1922 – Стэн Ли, американский писатель, сценарист, актер, создатель комиксов.

1934 – Мэгги Смит, английская актриса.

1956 – Найджел Кеннеди, британский музыкант, скрипач-виртуоз.

1981 – Сиенна Миллер, британо-американская актриса, дизайнер, фотомодель.

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