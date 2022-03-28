28 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

28 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 28 марта 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Именинники 28 марта

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей.

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Какой сегодня церковный праздник

28 марта в православной церкви наступила Крестопоклонная неделя – 4-я неделя Великого поста. Чтится память мученика Агапия и с ним семи мучеников: Публия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев, священномученика Александра, иерея в Сиде, мученика Никандра.

Народный праздник

В народе 28 марта отмечался Александров день. В этот период в лесу начинались волчьи свадьбы. По народным наблюдениям, волки становились особенно агрессивными и даже могли напасть на людей, а потому в лес ходить было очень опасно. А еще на Александров день ждали прилета чаек, что обещало раннее тепло и ледоход на реках.

Приметы на 28 марта

если чайки сразу начинали купаться – к плохой погоде;

расчирикались воробьи – к скорому потеплению;

в этот день нельзя ходить в лес.

Интересные и важные события в Украине и мире 28 марта

1842 – в Австрии состоялся первый концерт Венского филармонического оркестра.

1930 – турецкие города Константинополь и Ангора получили новые названия – Стамбул и Анкара.

1976 – началось первое женское одиночное кругосветное плавание, которое совершила польская путешественница Кристина Хойновская-Лискевич.

Кто родился 28 марта

1483 – Рафаэль Санти, итальянский художник и архитектор, яркий представитель искусства эпохи Высокого Возрождения.

1890 – Пол Уайтмен, американский джазовый скрипач, руководитель и дирижер оркестра, "король джаза".

1925 – Дмитрий Гнатюк, советский украинский певец, театральный режиссер.

1925 – Иннокентий Смоктуновский, советский актер театра и кино.

1950 – Виктор Стельмах, украинский поэт, член Национального союза писателей Украины.

1986 – Леди Гага, американская певица, автор песен, продюсер, дизайнер, актриса.

Ранее мы публиковали лунный календарь на март 2022 года: благоприятные и опасные дни.