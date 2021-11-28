28 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

28 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 28 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 28 ноября

День работника системы финансового мониторинга в Украине – новый профессиональный праздник был основан год назад с целью отметить весомый вклад работников данной сферы в предотвращение отмывания нечестных доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

– новый профессиональный праздник был основан год назад с целью отметить весомый вклад работников данной сферы в предотвращение отмывания нечестных доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. День Красной Планеты (Red Planet Day) – неофициально 28 ноября отмечается День Марса в честь запуска космического корабля Mariner, который состоялся в ноябре 1964 года.

– неофициально 28 ноября отмечается День Марса в честь запуска космического корабля Mariner, который состоялся в ноябре 1964 года. Ханука – еврейский праздник свечей, посвященный чуду в Храме после победы войска Иегуды Маккавея над царем Антиохом во ІІ веке до н.э. Праздник освящения в 2021 году начинается вечером 28 ноября и длится 8 дней, до 6 декабря.

Именинники 28 ноября

День ангела сегодня отмечают: Григорий, Гурий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Самсон, Филипп.

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Какой сегодня церковный праздник

В 2021 году западные христиане 28 ноября отмечают первое воскресенье Адвента – это время ожидания Рождества Христова.

28 ноября в православной церкви чтится память мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, преподобного Паисия Величковского, мучеников Элпидия, Маркела и Евстахия, мученика Димитрия. Празднуется Купятицкая икона Божией Матери. Начало Рождественского поста.

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Народный праздник

В народе 28 ноября отмечался Гурьев день. Люди верили, что святой Гурий помогает в лечении зубных болезней, а потому к нему обращались с такими просьбами. В этот день было полезно попариться в бане. Считалось, что нечистая сила, страшась зимы, убегает прочь до самого начала Святок и оставляет народ в покое. А еще на Гурия было положено уделять внимание лошадям: их вкусно угощали и кормили сеном и овсом. А сами люди начинали поститься, важно было соблюдать запреты дня, не ругаться, не злословить и не грешить.

Приметы на 28 ноября

красное солнце на восходе – к скорым метелям;

снег, выпавший на Гурия, пролежит до половодья;

если в Гурьев день кони ржут – быть добру;

в Рождественский пост запрещена скоромная еда;

также нельзя ругаться, скандалить и пребывать в плохом расположении духа;

в этот день налагался запрет на охоту и рыбалку.

Интересные и важные события в Украине и мире 28 ноября

1943 – начало Тегеранской конференции стран антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании.

1964 – к Марсу запущена американская автоматическая станция "Маринер-4".

1974 – последнее выступление Джона Леннона на сцене в "Мэдисон Сквер Гарден".

2006 – правительство Украины признало Голодомор актом геноцида против украинского народа.

Кто родился 28 ноября

1632 – Жан-Батист Люлли, французский композитор, скрипач, дирижер.

1757 – Уильям Блейк, английский поэт, художник.

1829 – Антон Рубинштейн, композитор, пианист, дирижер, основатель первой русской консерватории.

1880 – Александр Блок, русский поэт Серебряного века.

1881 – Стефан Цвейг, австрийский писатель и критик.

1950 – Эд Харрис, американский актер и кинорежиссер.

1960 – Джон Гальяно, эпатажный английский модельер.

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