3 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

3 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 3 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 3 апреля

День геолога – профессиональный праздник, организованный в 1966 году, который отмечается в первое воскресенье апреля.

Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати (World Party Day) – неофициальный праздник проводится с 1996 года по мотивам фантастического романа "Полет" американки Ванны Бонта, в котором во всем мире должен был пройти массовый праздник, объединяющий человечество. В нем вечеринка противопоставлялась войне.

Всемирный день водных животных (World aquatic animal day) – экологический праздник, который создан Школой права Льюиса и Кларка. Тема 2022 года посвящена разоблачению мифа об устойчивом развитии рыболовства и аквакультуры.

День рождения мобильного телефона – отмечается 3 апреля в честь совершения первого звонка по мобильной связи в 1973 году.

Именинники 3 апреля

День ангела сегодня отмечают: Владимир, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.

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Какой сегодня церковный праздник

3 апреля в православной церкви отмечается 4-я неделя Великого поста. Неделя Иоанна Лествичника. Чтится память преподобного Иакова, епископа, исповедника, святителя Кирилла, епископа Катанского, святителя Фомы, патриарха Константинопольского.

Народный праздник

В народе 3 апреля почитался Кирилл Катаник. Такое название дня объяснялось тем, что это была последняя возможность покататься на санках, т.к. снег уже совсем таял, и сани прятали до следующей зимы. Межсезонье было опасно обманчивостью погоды – днем было уже жарко, а вот по ночам еще было сыро и холодно. А потому в этот период люди часто болели, и на них нападала лихорадка.

Приметы на 3 апреля

на Катаника нельзя смотреть на небо, чтобы не увидеть падающую звезду;

а вот смотреть в этот день в колодец – к удаче и деньгам;

чтобы не заболеть, нужно было надевать вывернутую наизнанку одежду;

если с березы сильно течет сок – лето будет дождливым.

Интересные и важные события в Украине и мире 3 апреля

1829 – день рождения кофемолки. Англичанин Джеймс Каррингтон получил патент на машину, перемалывающую кофейные зерна.

1933 – советский хирург Юрий Вороной провел в Херсоне первую в мире операцию по пересадке почки человеку.

1933 – британские пилоты Клайдсдейл и Макинтайр на бипланах совершили первый в мире перелет через Эверест.

1973 – день рождения штрих-кода. Компания IBM официально представила свою разработку линейных символик штрихового кода UPC.

Кто родился 3 апреля

1918 – Олесь Гончар, украинский советский писатель, общественный деятель.

1924 – Федор Бурчак, украинский правовед, академик, основатель Академии правовых наук Украины.

1958 – Алек Болдуин, американский актер, комик, писатель.

1961 – Эдди Мерфи, американский актер, кинорежиссер, продюсер, певец.

Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель 2022 года: благоприятные и опасные дни.