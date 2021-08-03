3 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Всемирный день арбуза, день святых Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 3 августа.

3 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 3 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Собираетесь на природу и не хотите тратить много средств? Мы расскажем вам, какие магазины Киева предлагают выгодные цены и оригинальные продукты.

Какой сегодня праздник, 3 августа

Всемирный день арбуза (Watermelon Day) – отмечают все любители этого сладкого летнего плода.

День флага – празднует Венесуэла.

День независимости – отмечает Нигер и Ямайка.

Именинники 3 августа

День ангела сегодня отмечают: Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен, Федор, Юрий.

Какой сегодня церковный праздник

3 августа в православной церкви чтится память пророка Иезекииля, преподобных Симеона, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его, преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Киево-Печерских, в Ближних пещерах.

Реклама

В народе 3 августа почитался Онуфрий Молчаливый. Существовало важное правило: всю работу в этот день выполнять молча, без лишних слов. Крестьяне занимались закромами и заготовкой зерна на зиму.

Приметы на 3 августа

на Онуфрия во время работы нельзя разговаривать;

обильные росы на Онуфрия – к плохому урожаю льна;

на Онуфрия роса лежит до полудня.

Интересные и важные события в Украине и мире 3 августа

1492 – стартовала первая экспедиция Христофора Колумба в Новый Свет.

1778 – в Милане открылось здание оперного театра "Ла Скала".

1959 – в СССР открылся первый Международный кинофестиваль.

1971 – Пол Маккартни создал рок-группу Wings.

Кто родился 3 августа

1904 – Клиффорд Саймак, американский писатель-фантаст.

1963 – Джеймс Алан Хэтфилд, американский музыкант, основатель группы Metallica.

1967 – Матье Кассовиц, французский актер, режиссер, сценарист.

1992 – Карли Клосс, американская супермодель.

Смотрите видео о сезоне отпусков-2021:

Ранее мы рассказывали, когда будут летние Спасы в 2021 году в Украине.