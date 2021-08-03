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3 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

3 августа, 07:25

Ольга Козачок

Всемирный день арбуза, день святых Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 3 августа.

3 августа: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 3 августа 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

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Какой сегодня праздник, 3 августа

Именинники 3 августа

День ангела сегодня отмечают: Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен, Федор, Юрий.

Какой сегодня церковный праздник

3 августа в православной церкви чтится память пророка Иезекииля, преподобных Симеона, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его, преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Киево-Печерских, в Ближних пещерах.

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В народе 3 августа почитался Онуфрий Молчаливый. Существовало важное правило: всю работу в этот день выполнять молча, без лишних слов. Крестьяне занимались закромами и заготовкой зерна на зиму.

Приметы на 3 августа

Интересные и важные события в Украине и мире 3 августа

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