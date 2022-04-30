30 апреля 2022: какой сегодня день, что нельзя делать, именины и приметы

30 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 30 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 30 апреля

Международный день джаза (International Jazz Day) – проводится почитателями музыки, начиная с 2012 года. Праздник был установлен под эгидой ЮНЕСКО с целью содействия музыки миру, единству, расширению контактов между людьми и в 2022 году отмечает 10-летие.

– проводится почитателями музыки, начиная с 2012 года. Праздник был установлен под эгидой ЮНЕСКО с целью содействия музыки миру, единству, расширению контактов между людьми и в 2022 году отмечает 10-летие. Международный день ветеринарного врача (World Veterinary Day) – проводится под эгидой Всемирной ветеринарной ассоциацией ежегодно в последнюю субботу апреля, начиная с 2000 года.

– проводится под эгидой Всемирной ветеринарной ассоциацией ежегодно в последнюю субботу апреля, начиная с 2000 года. День пограничника Украины – профессиональный праздник, установленный в 2018 году по президентскому указу.

– профессиональный праздник, установленный в 2018 году по президентскому указу. Вальпургиева ночь – на последнюю апрельскую ночь выпадает языческий ведьминский праздник, посвященный встрече весны с летом и плодородию.

В Вальпургиеву ночь ведьмы собираются на шабаш / Фото: Unsplash

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Именинники 30 апреля

День ангела сегодня отмечают: Адриан, Александр, Зосима, Ефрем, Иван, Михаил, Семен, Федор.

Какой сегодня церковный праздник

30 апреля в православной церкви продолжается Светлая седмицa, наступившая после Христова Воскресения. Чтится память священномученика Симеона, епископа Персидского, и с ним мучеников Авделая и Анании, пресвитеров, Хусдазата (Усфазана), евнуха, Фусики, Азата, мученицы Аскитреи и многих других, преподобного Акакия, епископа Мелитинского, мученика Адриана, святителя Агапита, Папы Римского.

Народный праздник

В народе 30 апреля почитался Зосима Пчельник. Святого называли заступником пчел и пчеловодов. К этому дню старались доставить ульи на пасеки.

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Приметы на 30 апреля

на Зосима расцвели одуванчики – лето будет коротким;

кучевые облака на небе – погода испортится;

на какой хлеб полетели пчелы, тот хорошо уродится;

на Зосима нельзя печь хлеб и булочки;

также в этот день нельзя лениться.

Интересные и важные события в Украине и мире 30 апреля

1789 – Джордж Вашингтон стал первым президентом США.

1918 – провозглашено создание Крымской республики.

1945 – в ходе Берлинской операции начался штурм рейхстага.

1999 – в связи с выполнением своего мандата в Украине завершила работу миссия ОБСЕ.

Кто родился 30 апреля

1777 – Карл Фридрих Гаусс, великий немецкий математик.

1848 – Александра Ефименко, украинский историк и этнограф.

1863 – Макс Складановский, немецкий изобретатель кино.

Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на апрель-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.