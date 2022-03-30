30 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

30 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 30 марта 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 30 марта

День прогулки по парку (Take a Walk in the Park Day) – неофициальный экологический праздник, который особенно актуален для жителей мегаполиов, проводится с целью популяризации такого полезного и самого простого вида отдыха на свежем воздухе.

Именинники 30 марта

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

30 марта в православной церкви чтится память преподобного Алексия, человека Божия, мученика Марина, святителя Патрикия, просветителя Ирландии.

Народный праздник

В народе 30 марта отмечался Алексей Теплый. В это время уже было активное таяние снегов. Обычно с этого дня рыба подплывала близко к поверхности воды, так что у рыбаков был хороший улов. Люди пересаживались с саней в телеги. А еще на Алексия начинали собирать березовый сок и почки, а затем готовили из них снадобья.

Приметы на 30 марта

какие ручьи на Алексея, таким будет и разлив;

на Алексея много воды – полая вода будет большой и разольется по лугам;

на Алексея уже нельзя ездить на санях, иначе можно надолго застрять в дороге.

Интересные и важные события в Украине и мире 30 марта

1791 – Национальное собрание Франции ввело определение метра: одна сорокамиллионная часть длины парижского меридиана.

1858 – американец Хаймен Липмен запатентовал карандаш со стирающей резинкой на другом конце.

1922 – в Киеве создан театр-студия "Березиль", нынешний Харьковский украинский драмтеатр.

1946 – церемония вручения "Оскаров" впервые транслировалась по радио.

1981 – в СССР было впервые введено летнее время.

1987 – картина Ван Гога "Подсолнухи" продана почти за 40 млн долларов на лондонском аукционе.

Кто родился 30 марта

1746 – Франсиско Хосе де Гойя, выдающийся испанский художник, живописец, гравер.

1844 – Поль Верлен, французский поэт-символист.

1853 – Винсент Ван Гог, известный голландский художник-постимпрессионист.

1891 – Борис Романицкий, украинский советский актер, режиссер театра.

1945 – Эрик Клэптон, английский рок-музыкант, гитарист, певец, композитор.

1968 – Селин Дион, канадская певица, актриса, композитор.

Ранее мы публиковали лунный календарь на март 2022 года: благоприятные и опасные дни.