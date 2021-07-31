31 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Всемирный день рейнджера, Омельянов день – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 31 июля.

31 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 31 июля 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Какой сегодня праздник, 31 июля

Всемирный день рейнджера (World Ranger Day) – начиная с 2007 года, во многих странах проводится праздник в честь людей, посвятивших свою работу охране природы.

День африканской женщины (International Day of African Women) – этот международный праздник был провозглашен в 1962 году на Всеафриканской конференции женщин в Дар-эс-Саламе.

День рождения Гарри Поттера – именины полюбившегося во всем мире сказочного героя отмечаются в день рождения автора поттерианы Джоан Роулинг.

День казначейства – празднуется в Польше.

Именинники 31 июля

День ангела сегодня отмечают: Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Маркел, Степан.

Какой сегодня церковный праздник

31 июля в православной церкви чтится память мученика Эмилиана, мученика Иакинфа Амастридского, преподобного Иоанна Многострадального, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Памвы, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Памвы, отшельника.

В народе 31 июля отмечался Омельянов день. В этот период завершалась жатва и устраивались банные дни с вениками из ржи и полевых трав. Считалось, что они снимали усталость после жатвы. Также с Омельянова дня начиналась пора заготовок на зиму варений и солений.

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Приметы на 31 июля

Омельян пришел, грибы и ягоды нашел;

наступает время заготовок на зиму;

в баню нужно заходить с чувством благодарности, чтобы не обидеть банного духа.

Интересные и важные события в Украине и мире 31 июля

1941 – в фашистской Германии было принято "окончательное решение еврейского вопроса" о массовом уничтожении евреев.

1957 – в СССР стартовало строительство квартир "хрущевок".

1991 – СССР и США подписали Договор о сокращении стратегических вооружений.

1994 – украинский атлет Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,14 м.

Кто родился 31 июля

1914 – Луи Де Фюнес, французский киноактер-комик.

1937 – Эдита Пьеха, советская эстрадная певица.

1945 – Ян Табачник, украинский аккордеонист.

1964 – Cи Cи Кетч, немецкая поп-певица.

1965 – Джоан Роулинг, английская писательница, автор романов о Гарри Поттере.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.