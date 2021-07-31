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31 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

31 июля, 07:25

Ольга Козачок

Всемирный день рейнджера, Омельянов день – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 31 июля.

31 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 31 июля 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Какой сегодня праздник, 31 июля

Именинники 31 июля

День ангела сегодня отмечают: Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Маркел, Степан.

Какой сегодня церковный праздник

31 июля в православной церкви чтится память мученика Эмилиана, мученика Иакинфа Амастридского, преподобного Иоанна Многострадального, Киево-Печерского, в Ближних пещерах, преподобного Памвы, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Памвы, отшельника.

В народе 31 июля отмечался Омельянов день. В этот период завершалась жатва и устраивались банные дни с вениками из ржи и полевых трав. Считалось, что они снимали усталость после жатвы. Также с Омельянова дня начиналась пора заготовок на зиму варений и солений.

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Приметы на 31 июля

Интересные и важные события в Украине и мире 31 июля

Кто родился 31 июля

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

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