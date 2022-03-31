31 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

31 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 31 марта 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 31 марта

Международный день резервного копирования (World Backup Day) или День бэкапа – ежегодно проводится 31 марта с целью напомнить людям о необходимости создания копий важных документов, фотографий, видео и других данных, чтобы в случае повреждения или потери их можно было восстановить.

Именинники 31 марта

День ангела сегодня отмечают: Григорий, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья, Трофим.

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Какой сегодня церковный праздник

31 марта в православной церкви чтится память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия, преподобного Анина, монаха.

Народный праздник

В народе 31 марта отмечался день Кирилла. Обычно погода в этот период была непредсказуемой, после весенней оттепели могли начаться заморозки. Люди пересаживались в телеги, а санный путь был уже ненадежен и даже опасен, потому что можно было ободрать и поломать полозья о намерзший наст.

Приметы на 31 марта

в этот день нежелательно выезжать из дому;

нельзя ходить по гостям, чтобы не оставить свою удачу;

на Кирилла и спереди, и сзади – зима;

если на Кирилла зацветала мать-и-мачеха – скоро ждать потепления.

Интересные и важные события в Украине и мире 31 марта

1889 – в Париже состоялось открытие Эйфелевой башни.

1893 – день рождения застежки молнии.

1901 – был выпущен первый автомобиль Mercedes.

1909 – в Великобритании начато строительство пассажирского лайнера "Титаник".

1917 – в Киеве открыта первая украинская гимназия.

2017 – на киевском аэродроме в Святошине совершил первый полет самолет Ан-132D, разработанный АНТК "Антонов".

Кто родился 31 марта

1685 – Иоганн Себастьян Бах, великий немецкий композитор и органист, представитель эпохи барокко.

1732 – Франц Йозеф Гайдн, великий австрийский композитор.

1882 – Корней Чуковский, советский детский писатель, переводчик.

1939 – Петр Римар, украинский архитектор.

1943 – Кристофер Уокен, американский актер кино и телевидения.

1954 – Лайма Вайкуле, советская и латвийская эстрадная певица, актриса.

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