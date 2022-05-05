5 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

5 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 5 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 5 мая

Всемирный день акушерки (International Day of the Midwife) – свой профессиональный праздник отмечают люди, которые первыми встречают детей в момент появления на свет. Проводится по инициативе Международной ассоциации акушерок с 1987 года, а официальный статус праздник получил в 1992 году.

– свой профессиональный праздник отмечают люди, которые первыми встречают детей в момент появления на свет. Проводится по инициативе Международной ассоциации акушерок с 1987 года, а официальный статус праздник получил в 1992 году. Международный день борьбы за права инвалидов – проводится в мире с 1992 года с целью обратить внимание общества на проблемы людей с ограниченными возможностями.

– проводится в мире с 1992 года с целью обратить внимание общества на проблемы людей с ограниченными возможностями. Всемирный день паролей – проводится в первый четверг мая и в 2022 году приходится на 5 мая. Примечательно, что самым распространенным паролем считается "123456".

Именинники 5 мая

День ангела сегодня отмечают Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Климент, Лука, Платон, Федор.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

5 мая в православной церкви чтится память преподобного Феодора Сикеота, епископа Анастасиупольского, апостолов Нафанаила, Луки и Климента, преподобного Виталия. Перенесение мощей благоверного князя Всеволода, в святом крещении Гавриила.

Народный праздник

День Луки традиционно был посвящен луку / Фото: Pixabay

В народе 5 мая отмечался день Луки. Традиционно в этот день высаживали на огороде лук, который не только присутствует во многих национальных кухнях, но также считался целебным растением. А еще в народе верили, что на Луку активизируется нечистая сила и старались от нее защититься.

Реклама

Приметы на 5 мая

если на Луку погода теплая – весь май будет теплым;

ночные заморозки на Луку – будет еще сорок утренних морозов;

гроза на Луку – к богатому урожаю.

Интересные и важные события в Украине и мире 5 мая

1836 – в Бельгии открыта первая в Европе железная дорога.

1915 – в Вене появилась политическая организация Общая Украинская Рада.

1920 – войска Директории УНР и польские войска взяли Киев.

1949 – подписан Устав Совета Европы, в честь чего учрежден День Европы.

1988 – состоялась первая телетрансляция с вершины горы Эверест.

Кто родился 5 мая

1836 – Сидор Воробкевич, украинский писатель и композитор.

1931 – Николай Кондратюк, украинский певец.

1938 – Юрий Ищенко, украинский композитор.

1988 – Денис Беринчик, украинский профессиональный боксер.

1988 – Адель, английская певица.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.