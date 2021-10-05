5 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

5 октября: какой сегодня праздник / Фото: Pexels

Какой народный и православный праздник у украинцев 5 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 5 октября

Всемирный День учителя (World Teachers' Day) – профессиональный праздник работников сферы образования, учрежденный ЮНЕСКО в честь состоявшейся 5 октября 1966 года в Париже Конференции о статусе учителей.

День государственного языка празднует Таджикистан.

День республики отмечает Португалия.

Именинники 5 октября

День ангела сегодня отмечают: Александр, Андрей, Вениамин, Иона, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Федор, Фока.

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Какой сегодня церковный праздник

5 октября в православной церкви чтится память пророка Ионы, святителя Фоки, епископа Синопского, преподобного Ионы, пресвитера, отца святых Феофана, творца канонов, и Феодора, Начертанных, мученика Фоки, Вертоградаря, праведного Петра, бывшего мытаря.

Народный праздник

В народе 5 октября почитались Иона и Фока, которых связывали с буйством сильных ветров и разгулом нечистой силы. А сам этот день еще называли листопадным, потому что с этого времени ветер сносил листву с деревьев и начиналась настоящая осень. Чтобы не прогневить ветер, нельзя было стучать палкой по земле и разорять муравейники.

Приметы на 5 октября

если листья с березы еще не опали – снег выпадет нескоро;

святому Фоке молились о спасении от пожаров и утопления;

на Ионов день нельзя есть рыбу.

Интересные и важные события в Украине и мире 5 октября

1502 – Христофор Колумб открыл Коста-Рику.

1594 – Началось народное восстание под предводительством Северина Наливайко.

1823 – в Англии стал выходить первый медицинский журнал "Ланцет".

1962 – в Англии вышел первый сингл The Beatles – Love Me Do.

Кто родился 5 октября

1609 – Пауль Флеминг, немецкий врач и поэт.

1864 – Луи Жан Люмьер, французский изобретатель кинематографа.

1902 – Рэй Крок, американский ресторатор, создатель сети ресторанов McDonald’s.

1947 – Брайан Джонсон, британский музыкант и поэт, вокалист группы AC/DC.

1957 – Ли Томпсон, британский музыкант, участник группы Madness.

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