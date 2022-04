6 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Международный день спорта на благо мира и развития (International Day of Sport for Development and Peace) – организован в 2013 году по инициативе ООН и Международного олимпийского комитета с целью мотивации людей и выработки основных ценностей спорта: честная игра, согласованность в команде, уважение к оппоненту.