6 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

6 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Pexels

Какой народный и православный праздник у украинцев 6 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 6 апреля

Международный день спорта на благо мира и развития (International Day of Sport for Development and Peace) – организован в 2013 году по инициативе ООН и Международного олимпийского комитета с целью мотивации людей и выработки основных ценностей спорта: честная игра, согласованность в команде, уважение к оппоненту.

Всемирный день настольного тенниса (World Table Tennis Day) – еще один спортивный праздник, приуроченный к Международному дню спорта, был учрежден в 2015 году по инициативе Международной Федерации настольного тенниса с целью популяризации этого вида спорта и пропаганды здорового образа жизни.

Именинники 6 апреля

День ангела сегодня отмечают: Артемон, Владимир, Захар, Мартин, Петр, Степан, Яков.

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Какой сегодня церковный праздник

6 апреля в православной церкви отмечается предпразднество Благовещения Пресвятой Богородицы. Чтится память преподобного Захария монаха, святителя Артемия (Артемона), епископа Солунского, преподобного Захария постника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Иакова исповедника.

Народный праздник

В народе 6 апреля отмечался день Захария. Крестьяне занимались уборкой дворов и подготовкой к празднику Благовещения, чтобы успеть все сделать до вечера, потому что в праздник работать грех. Во дворах жгли костры и обходили вокруг дома, чтобы изгнать нечистую силу.

Приметы на 6 апреля

если девушка отстоит всенощную, она встретит хорошего жениха;

теплая ночь в канун Благовещения – к теплой весне;

выпала роса – не надо коням овса, будут добрые проса;

дождливая погода – будет легкий год для домашнего скота.

Интересные и важные события в Украине и мире 6 апреля

1748 – обнаружены руины древнеримского города Помпеи, погребенного под пеплом Везувия в І столетии нашей эры.

1818 – в Париже барон Карл Дрез продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения, прообраз велосипеда.

1869 – запатентован целлулоид.

1938 – ученый-химик Рой Планкетт открыл тефлон.

Кто родился 6 апреля

1670 – Жан-Батист Руссо, французский поэт-сатирик, автор эпиграмм.

1953 – Кристофер Франке, немецкий и американский композитор, пионер в жанре электронной музыки.

1965 – Эдуард Драч, украинский бандурист, поэт, бард.

1970 – Ирина Билык, украинская певица, композитор, телеведущая.

1973 – Александр "Фоззи" Сидоренко, MC и DJ украинской группы "ТНМК".

Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель 2022 года: благоприятные и опасные дни.