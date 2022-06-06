6 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

6 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 6 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 6 июня

День журналиста – в Украине ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех работников средств массовой информации: журналистов, корреспондентов, операторов, репортеров и др.

Именинники 6 июня

День ангела сегодня отмечают: Григорий, Елена, Иван, Ксения, Никита, Семен, Степан, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

Симеон Столпник / Фото: Pinterest

6 июня в православной церкви началась 7-я неделя после Пасхи. Чтится память преподобного Симеона столпника на Страстной горе, мучеников Мелетия Стратилата, Стефана, Иоанна, Серапиона египтянина, Калиника волхва, Феодора и Фавста и с ними 1218 воинов с женами и детьми.

Народный праздник

В народе 6 июня почитался Симон Столпник, которого еще называли Шиповником. Считалось, что с этого дня начиналось настоящее лето, потому что расцветал шиповник.

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Приметы на 6 июня

если на Столпника идет дождь – летом будет много грибов;

шиповник цветет – за собою лето ведет;

мед, сваренный на лепестках шиповника, укрепляет силы.

Интересные и важные события в Украине и мире 6 июня

1882 – день рождения электрического утюга.

1933 – день рождения кинотеатра под открытым небом.

1962 – Джордж Мартин, продюсер фирмы EMI, прослушал The Beatles.

1984 – день рождения компьютерной игры "Тетрис".

Кто родился 6 июня

1889 – Игорь Сикорский, украинский ученый, авиаконструктор.

1895 – Николай Щорс, украинский военный деятель.

1960 – Стив Вай, американский рок-гитарист.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.