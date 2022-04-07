7 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

7 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 7 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 7 апреля

Всемирный день здоровья (World Health Day) – проводится в честь создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. В 2022 году праздник посвящен защите здоровья человека и планеты, созданию общества, ориентированного на благополучие человека.

Международный день памяти о геноциде тутси в Руанде в 1994 году – был учрежден ООН в 2003 году и проводится с целью предупреждения геноцида и поддержки жертв насилия.

Именинники 7 апреля

День ангела сегодня отмечают: Савва, Тихон.

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Какой сегодня церковный праздник

7 апреля в православной церкви отмечается великий праздник – Благовещения Пресвятой Богородицы. Он установлен в честь благого для всех людей события: Дева Мария получила от архангела Гавриила благую весть о зачатии и рождении Ею Божественного Младенца. Празднование иконы Благовещения Божьей Матери.

Народный праздник

В народе 7 апреля отмечалось Благовещенье, которое также называли Бабьим праздником. Этот день еще называли праздником весны, потому что он совпадал с началом нового сельскохозяйственного года. Традиционно зерно перед посевом освящали. Еще один красивый обычай в день Благовещения – выпускать на волю белых голубей, что символизировало возвращение птиц, готовых вить гнезда и производить потомство.

Приметы на 7 апреля

заморозки на Благовещение — будет богатый урожай;

если 7 апреля идет дождь – лето будет засушливым;

какая погода на Благовещение – такая будет и на Пасху;

в праздник нельзя ничего делать – даже птица в этот день гнезда не вьет;

нельзя сеять семена или высаживать саженцы – может не быть урожая;

убивать животных – большой грех;

под запретом ссоры, обиды, зависть, плохие мысли.

Интересные и важные события в Украине и мире 7 апреля

1795 – во Франции введена метрическая система и определены единицы длины (метр) и массы (килограмм).

1946 – прошла ратификация Устава Всемирной организации здравоохранения 26 государствами – членами ООН.

1948 – вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения.

Кто родился 7 апреля

1880 – Александр Богомазов, украинский график, живописец.

1891 – Оле Кирк Кристиансен, датский мастер игрушек, создавший игру LEGO.

1939 – Фрэнсис Форд Коппола, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.

1954 – Джеки Чан, гонконгский и американский актер, кинорежиссер, мастер боевых искусств, каскадер.

1964 – Рассел Кроу, австралийский киноактер и режиссер.

Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель 2022 года: благоприятные и опасные дни.