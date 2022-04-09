9 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

9 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 9 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 9 апреля

День антиквариата – ежегодно проводится 9 апреля профессионалами и коллекционерами предметов искусства и истории.

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Именинники 9 апреля

День ангела сегодня отмечают Александр, Ефрем, Иван, Макар, Матрона, Павел..

Какой сегодня церковный праздник

9 апреля в православной церкви чтится память мученицы Матроны Солунской, мучеников Мануила и Феодосия, преподобного Иоанна, прозорливого, Египетского.

Народный праздник

В народе 9 апреля почиталась Матрона, которую также называли Настовицей, потому что в этот день могли вернуться морозы. Святая Матрона считалась покровительницей женского труда, особенно ткачих. На Матрону хозяйки в последний раз шли отбеливать холсты и просили благословения на свою работу.

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Приметы на 9 апреля

на Матрону нельзя лениться;

если в этот день ломит тело – к плохой погоде;

если птицы раскричались вечером – к ясной погоде;

чибисы и чайки летают низко – весенние дни будут сухими.

Интересные и важные события в Украине и мире 9 апреля

1667 – в Париже прошла первая в мире публичная выставка искусств.

1860 – француз Эдуар де Мартенвиль сделал первую звукозапись французской народной песни "Лунный свет".

2015 – в Украине запрещена нацистская и коммунистическая символика.

Кто родился 9 апреля

1821 – Шарль-Пьер Бодлер, французский поэт, критик, эссеист.

1925 – Эрнст Неизвестный, советский и американский скульптор, график.

1926 – Хью Хефнер, американский издатель, основатель и шеф-редактор журнала Playboy.

1933 – Жан-Поль Бельмондо, французский актер театра и кино.

1990 – Кристен Стюарт, американская актриса.

Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель 2022 года: благоприятные и опасные дни.