9 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

9 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 9 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 9 июня

Международный день друзей (International Friends Day) – это повод вспомнить, встретиться, выйти на связь и поздравить всех своих друзей.

Международный день архивов (International Archives Day) – профессиональный праздник работников архивов, который проводится с 2008 года и приурочен к годовщине создания Международного совета архивов. – профессиональный праздник работников архивов, который проводится с 2008 года и приурочен к годовщине создания Международного совета архивов.

Международный день аккредитации (International Accreditation Day) – был организован в 2008 году Генассамблеей ILAC и IAF с целью привлечения внимания людей к работам, связанным с аккредитацией.

Именинники 9 июня

День ангела сегодня отмечают Анастасия, Иван, Иона, Леонид, Леонтий, Нил, Петр, Федор.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

Святой Ферапонт / Фото: Pinterest

9 июня в православной церкви чтится память священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, мучеников Феодоры девы и Дидима воина, праведного Иоанна. Перенесение мощей святителей Киевских: Киприана, Фотия и Ионы.

Народный праздник

В народе 9 июня отмечался Федорин день, когда хозяйки старались всячески задобрить домового.

Реклама

Приметы на 9 июня

на Федору нельзя убирать, подметать и мыть полы, чтобы не разгневать домового;

в этот день нельзя выносить из дома сор;

категорически нельзя ссориться, потому что потом можно не помириться.

Интересные и важные события в Украине и мире 9 июня

1786 – в Америке начали продавать мороженое.

1904 – прошел первый концерт Лондонского симфонического оркестра.

1934 – состоялась премьера первого мультфильма о Дональде Даке.

Кто родился 9 июня

1781 – Джордж Стефенсон, английский инженер, изобретатель паровоза.

1963 – Джонни Депп, американский актер, режиссер, музыкант.

1981 – Натали Портман, американская киноактриса.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.