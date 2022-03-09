9 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

9 марта: какой сегодня праздник / Фото: Depositphotos

Какой народный и православный праздник у украинцев 9 марта 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 9 марта

День рождения Тараса Шевченко – празднуется в честь классика украинской литературы, мыслителя, художника, национального героя и символа Украины.

Международный день диджея (World DJ Day) – благотворительная кампания проводится с 2002 года под эгидой Международной клубной индустрии в помощь детским организациям, которая завершается Всемирным днем диджея 9 марта.

Именинники 9 марта

День ангела сегодня отмечают: Иван, Иларион.

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Какой сегодня церковный праздник

9 марта в православной церкви почитается первое и второе обретения главы Иоанна Предтечи, а еще чтится день памяти преподобного Эразма Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

Народный праздник

В народе 9 марта отмечался Иванов день в честь Иоанна Предтечи. Святому молились об излечении от головной боли, просили здоровья для детей, защиты посевов и плодородия. Считалось, что с этого дня птицы начинают строить гнезда, а потому для них поправляли старые скворечники в садах и делали новые.

Приметы на 9 марта

в Иванов день категорически нельзя стирать белье, чтобы не вспугнуть птиц;

если птицы вьют гнезда на солнечной стороне – лето будет холодным;

птицы прилетели вовремя – к хорошему урожаю;

в Иванов день запела синица – к теплу;

хорошая примета – увидеть жаворонка или аиста;

Интересные и важные события в Украине и мире 9 марта

1822 – Чарльз Грэм из Нью-Йорка получил патент на искусственные зубы.

1858 – американец Альберт Поттс запатентовал уличный почтовый ящик.

1918 – Центральная Рада Украины возвратилась в Киев.

1959 – в Америке на ярмарке игрушек появилась новинка — кукла Барби.

Кто родился 9 марта

1454 – Америго Веспуччи, флорентийский мореплаватель, именем которого названа Америка.

1814 – Тарас Шевченко, украинский поэт, писатель, художник, общественный и политический деятель.

1909 – Евгений Пономаренко, украинский советский актер театра и кино.

1934 – Юрий Гагарин, советский летчик-космонавт, первый космонавт Земли.

1955 – Орнелла Мути, итальянская киноактриса.

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