Бойтесь обмана, не ешьте мяса – гороскоп дня на пятницу, 18 февраля

Пятница – день, когда лучше новые дела не начинать. А вот доводить до ума уже начатое или заканчивать то, что было отложено, вполне хорошо. Пятница, 18 февраля 2022, по мнению астрологов, которые рассчитывают прогнозы для "Сегодня", будет вполне спокойным и позитивным днем. Особенно хорошо будет получаться все, что вы делаете самостоятельно, не прибегая к помощи окружающих и не прислушиваясь к их советам.

День не очень подходит для групповых дел. А вот для общения в свободное время он годится. Только не надо проявлять излишнюю доверчивость. В пятницу мы не всегда правильно понимаем мотивы людей. И подчас склонны думать о людях лучше, чем они того заслуживают.

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"Это день, когда активизируются разного рода мошенники. Тактика сегодняшнего дня – подражать вашим манерам, повадкам, погружаться в ваши мысли, чтобы сбить вас с толку", – отмечают наши астрологи, советуя не раскрывать другим в пятницу свои секреты.

День не очень хорош в медицинском плане. Могут проявляться болезни кожи – псориаз, воспаления, инфекции. Легко воспаляются старые раны, шрамы.

Также под ударом сегодня почки, они ослабляются, становятся уязвимыми для инфекций. Сегодня лучше не пить много воды.

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Что сообщают древние астрологические рукописи

В классических трактатах по астрологии о дне с расположением светил, как 18 февраля, написано:

Полезны все косметические процедуры, уход за кожей, баня с хорошим паром;

Лучше не спать долго, потому что проснешься разбитым;

Плохо усваивается мясная пища, сегодня лучше ограничиться рыбой и блюдами из овощей;

Не стоит подолгу смотреться в зеркало, так как от этого в голову приходят обманчивые, дурные мысли;

Легко обидеть другого человека неудачными шутками.

Кого ждет удача и о чем приметы дня

Приметы дня: смотреться сегодня в треснувшее зеркало – к краже или убытку.

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Цвета удачи в одежде: черный, белый, темно-красный, розовый.

Камни-талисманы: белый агат, опал, аметист.

Значение сновидений: сны в ночь на пятницу могут иметь особенно глубокий смысл, могут быть вещими.

Каким знакам повезет: Телец, Дева, Козерог.

Кому надо соблюдать осторожность: Близнецы, Весы, Водолей.